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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 декабря

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 декабря - Фото

1. ЕВРОСОЮЗ ГОТОВИТ РЕФОРМУ ШЕНГЕНА: ЗАТРОНЕТ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ГРАНИЦЫ. Коронавирус и миграционные кризисы на границах ЕС вынуждают Евросоюз адаптировать отдельные условия шенгенского соглашения к новым условиям (подробнее).

2. ЕВРОСОЮЗ ПРИГРОЗИЛ РОССИИ "БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМИ МЕРАМИ" В СЛУЧАЕ НОВОГО ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ. Эскалация военной агрессии России против Украины может привести к ужесточению и расширению существующих санкций Евросоюза, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (подробнее).

3. УБИЙСТВО В БЕРЛИНЕ. КИЛЛЕР ФСБ ПОЛУЧИЛ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК В ГЕРМАНИИ. Связанный с ФСБ РФ россиянин Вадим Соколов (Красиков) получил пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили (подробнее).

4. БИЗНЕС УХУДШИЛ ОЦЕНКУ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА УКРАИНЫ – ОПРОС ЕБА. Генеральные директора украинских и международных компаний ухудшили оценку инвестиционного климата Украины во второй половине 2021 года: интегральный индекс инвестпривлекательности снизился до 2,73 балла из 5 возможных (подробнее).

5. КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН МИНИМУМ ДО 31 МАРТА. Кабинет министров продлил адаптивный карантин против коронавирусной эпидемии в Украине минимум до 31 марта 2022 года (подробнее).

6. ЧЛЕНЫ КОНГРЕССА США ПРИЗЫВАЮТ БЕЛЫЙ ДОМ УСКОРИТЬ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В УКРАИНУ. Члены Конгресса США, которые на выходных посетили Киев, вернулись на родину и призвали Белый дом ускорить поставки оружия в Украину, включая ракеты "корабль-берег" и противовоздушные ракеты, а также больше Javelin (подробнее).

7. УКРАИНА И ГРУЗИЯ ИМЕЮТ ПРАВО ВЫБИРАТЬ АЛЬЯНСЫ, РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ДИКТОВАТЬ – ГЕНСЕК НАТО. Украина и Грузия имеют право выбирать, в какие альянсы вступать, и Россия не может диктовать им этот выбор, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили (подробнее).

8. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ АЛИЕВУ ПРОВЕСТИ В КИЕВЕ САММИТ С УЧАСТИЕМ ЭРДОГАНА. Президент Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести в феврале в Киеве саммит с участием главы Турции Реджепа Эрдогана (подробнее).

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Вадим Ребрина
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