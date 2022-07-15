Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 июля

1. В КОНГРЕССЕ США ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫДЕЛИТЬ $100 МЛН НА ОБУЧЕНИЕ УКРАИНСКИХ ПИЛОТОВ НА F-15 И F-16. Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на $840 млрд, в котором предусмотрено обучение украинских летчиков на американских истребителях F-15 и F-16 (подробнее).

2. В НИКОЛАЕВЕ РОССИЯНЕ РАЗБОМБИЛИ УНИВЕРСИТЕТЫ – ВИДЕО, ФОТО. Оккупанты ударили по Национальному университету кораблестроения и Педагогическому институту (подробнее).

3. БЕРБОК ИСКЛЮЧИЛА СМЯГЧЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок исключила смягчение санкций против страны-оккупанта России (подробнее).

4. КУРС ЕВРО В БАНКАХ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ КУРСА ДОЛЛАРА. В пятницу, 15 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1 коп. и составляет 36,24 грн. Курс продаж упал на 6 коп. и составляет 37,29 грн (подробнее).

5. В ГОСДЕПЕ США ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ПРИЗВАЛИ СВОИХ ГРАЖДАН СРОЧНО ПОКИНУТЬ УКРАИНУ. Представитель Государственного департамента США объяснил, почему посольство страны призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины (подробнее).

6. РЕЗНИКОВ УВЕРЕН: УКРАИНА ПОЛУЧИТ РАКЕТЫ К HIMARS С ДАЛЬНОСТЬЮ 300 КМ. Украинские военные точно используют западное оружие и должны получить к американским ракетным системам HIMARS более дальнобойные ракеты, которые способны поражать цели в радиусе 300 км, заявил министр обороны Алексей Резников (подробнее).

7. СОКРАЩЕНИЯ И ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЗАРПЛАТ: БИЗНЕС НАЗВАЛ ОЖИДАНИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ. В ближайшие 12 месяцев руководители украинских предприятий ожидают сокращения численности работников. Зарплаты будут заморожены или немного вырастут на фоне 20% инфляции (подробнее).

8. МИНИСТР СОЦПОЛИТИКИ ЛАЗЕБНАЯ ПОДАЛА В ОТСТАВКУ. Министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку, сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук (подробнее).

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Вадим Ребрина

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