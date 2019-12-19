Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 декабря

1. В США ТРАМПУ ОБЪЯВИЛИ ИМПИЧМЕНТ. Он стал третьим президентом США, которого подвергли этой процедуре. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. Но это только палата представителей. Следующий шаг - чтобы завершить процедуру - потребует больше голосов (подробнее).

2. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС. Мажоритарку убрали. Депутатов теперь будут выбирать по пропорциональной системе (списки), избиратели смогут влиять на место кандидатов в них (подробнее).

3. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО ВЫРОС. Работой президента довольны 62% опрошенных группой Рейтинг. За две недели одобрение действий Зеленского выросло на 9% (подробнее).

4. НАЗНАЧЕН ПОСОЛ УКРАИНЫ В США. Им стал бывший постпред в ООН Владимир Ельченко. Должность посла в США оставалась вакантной с июля (подробнее).

5. СЫТНИК ВНЕСЕН В РЕЕСТР КОРРУПЦИОНЕРОВ. Директор НАБУ попал туда после того, как проиграл апелляцию по делу о безвозмездном проживании на базе отдыха в Ровненской области и был оштрафован на 3400 грн (подробнее).

6. ПУТИН СНОВА УГРОЖАЕТ УКРАИНЕ: СЧИТАЕТ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ СВОИМ. А еще некие "западные земли" назвал "исконно русской территорией". Ну, снова обострение какое-то (подробнее).

7. КОЛОМОЙСКИЙ СТАЛ ГЛАВОЙ НАБСОВЕТА 1+1. Депутат из фракции Слуги народа Александр Ткаченко остается почетным президентом медиахолдинга (подробнее).

8. СТРЕЛЬБА У ЗДАНИЯ ФСБ В МОСКВЕ. У здания ФСБ на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу из автомата, есть информация о нескольких погибших и раненых. Смотрите видео (подробнее).

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