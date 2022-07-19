Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 июля

1. ПОСОЛ В США О РАКЕТАХ ATACMS ДЛЯ HIMARS: НЕ БУДУ РАСКРЫВАТЬ ДЕТАЛИ, УДИВИМ РФ НА ПОЛЕ БОЯ. Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала возможность получения Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS для системы HIMARS, которые могут бить на расстояние 300 км (подробнее).

2. У РЕЗНИКОВА ПРИГРОЗИЛИ ФЛОТУ РОССИИ: РФ ДОЛЖНА ПОКИНУТЬ КРЫМ, ЕСЛИ ХОЧЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ. Украина рано или поздно атакует российский флот в Черном море. РФ должна покинуть временно оккупированный Крым, если хочет продолжить существовать как страна, заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов (подробнее).

3. КОМИССИЯ УТВЕРДИЛА КЛИМЕНКО ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА В САП. НО НАЗНАЧАТЬ ЕГО МОГУТ ДОЛГО – ЦПК. Конкурсная комиссия на заседании утвердила детектива НАБУ Александра Клименко победителем конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ БАКАНОВА И СМЕНИЛ НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВЛЕНИЙ СБУ В ПЯТИ ОБЛАСТЯХ. Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко, а также сменил начальников управлений СБУ в пяти областях (подробнее).

5. РАДА УВОЛИЛА БАКАНОВА С ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ СБУ. Отставку Баканова по представлению президента Владимира Зеленского поддержали 265 нардепов, были против – 0, воздержались – 5 (подробнее).

6. РАДА НАЗНАЧИЛА НОВЫМ МИНИСТРОМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОКСАНУ ЖОЛНОВИЧ. Жолнович – доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко (подробнее).

7. РАДА УВОЛИЛА ВЕНЕДИКТОВУ С ДОЛЖНОСТИ ГЕНПРОКУРОРА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗЕЛЕНСКОГО. Отставку Венедиктовой по представлению президента Владимира Зеленского поддержали 264 нардепа (подробнее).

8. СВОБОДНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. РАДА ПРИНЯЛА РЕФОРМУ, КОТОРУЮ ПРОФСОЮЗЫ НАЗЫВАЛИ АНТИНАРОДНОЙ. Верховная Рада во вторник, 19 июля, приняла во втором чтении и в целом законопроект №5371 об изменениях в Кодекс законов о труде (подробнее).

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Вадим Ребрина

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