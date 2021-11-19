Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 ноября

1. ВАГНЕРГЕЙТ. ГБР ИЩЕТ, КТО СЛИЛ ЖУРНАЛИСТАМ ДОКУМЕНТЫ УКРАИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ. Государственное бюро расследований ищет источник утечки "слитых" вчера журналистам документов об операции "Авеню" против наемников ЧВК Вагнер, а также проверяет их подлинность (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕТИРОВАЛ ЗАКОН О ФИНАНСИРОВАНИИ ПАРТИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЛ СКРЫВАТЬ РАСХОДЫ. Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку законопроект №5253-1 об отчетах по финансированию партий (подробнее).

3. "ПУСКАЮТ ТОК ПО УШАМ". ФСБ ЖЕСТОКО ПЫТАЕТ УКРАИНСКОГО ЖУРНАЛИСТА В КРЫМУ. Схваченный российскими оккупантами в Крыму украинский журналист Владислав Есипенко заявил, что ФСБ выбивало из него признания, пытая током, избиениями и угрозами (подробнее).

4. БОЛГАРСКИЙ ЛИДЕР НАЗВАЛ ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ РОССИЙСКИМ. МИД ВЫЗВАЛ ПОСЛА СТРАНЫ "НА КОВЕР". 18 ноября президент Болгарии Румен Радев на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский". В ответ МИД Украины вызвал посла Болгарии и заявил о некорректности и недопустимости подобных заявлений от президента страны (подробнее).

5. БОЕВИКИ ОБСТРЕЛИВАЮТ ПОЗИЦИИ ВСУ ИЗ ЗАПРЕЩЕННОГО ВООРУЖЕНИЯ. ПОГИБ ВОЕННЫЙ. Сегодня, 19 ноября, на Донбассе в результате обстрелов со стороны гибридной армии РФ погиб украинский военнослужащий (подробнее).

6. J.P. MORGAN РЕЗКО УХУДШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВВП УКРАИНЫ НА 2021 ГОД. J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины почти в два раза с 4,5% до 2,3% в 2021 году, при этом сохранили прогноз на 2022 год – рост ВВП на 5% (подробнее).

7. НАТО МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ НА ВОСТОК ОТ ГЕРМАНИИ, ЕСЛИ БЕРЛИН ОТ НЕГО ОТКАЖЕТСЯ. НАТО может разместить ядерное оружие восточнее Германии, если Берлин откажется от американских ядерных боеголовок (подробнее).

8. ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ПОДКЛЮЧЕН В СЕТЬ, НО УКРАИНА ВСЕ РАВНО НЕ ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Первый энергоблок Беларуской атомной электростанции подключен в сеть (подробнее).

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Вадим Ребрина

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