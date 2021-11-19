Вагнергейт. ГБР ищет, кто слил журналистам документы украинских спецслужб

Государственное бюро расследований ищет источник утечки "слитых" вчера журналистам документов об операции "Авеню" против наемников ЧВК Вагнер, а также проверяет их подлинность. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГБР.

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Вчера, 18 ноября, журналистка Янина Соколова выложила фото страниц отчетов о планировании и выполнении Главным управлением разведки Минобороны и Службой безопасности Украины мероприятий по организации и задержанию боевиков.

"В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов. А также установление военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", – говорят в ведомстве.

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Уголовное производство открыто за разглашение гостайны "при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа" (ч. 1 ст. 328 УК).

Если подозреваемых найдут и докажут их вину, им грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

17 ноября 2021-го глава фракции СН Арахамия заявил, что, по закону о разведке, приказы главам органов разведки могут отдавать якобы только президент и министр обороны.

В документах, выложенных журналисткой Соколовой, говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".

ВСК Рады не нашла доказательств причастности Зеленского и Ермака к "отсрочке" спецоперации.

Вчера, 18 ноября, в ток-шоу глава ГУР МО не ответил на вопрос, был ли приказ об отсрочке задержания вагнеровцев.

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Евгений Пилипенко

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