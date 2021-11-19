UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вагнергейт. ГБР ищет, кто слил журналистам документы украинских спецслужб

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 10:58
Вагнергейт. ГБР ищет, кто слил журналистам документы украинских спецслужб - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований ищет источник утечки "слитых" вчера журналистам документов об операции "Авеню" против наемников ЧВК Вагнер, а также проверяет их подлинность. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера, 18 ноября, журналистка Янина Соколова выложила фото страниц отчетов о планировании и выполнении Главным управлением разведки Минобороны и Службой безопасности Украины мероприятий по организации и задержанию боевиков.

"В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов. А также установление военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", – говорят в ведомстве.

Читайте также: В Bellingcat назвали топ-7 спецслужб мира: Украина среди лучших и выше РФ 

Уголовное производство открыто за разглашение гостайны "при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа" (ч. 1 ст. 328 УК).

СПРАВКА. 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника ЧВК Вагнера. Украина запросила их выдачу, но Беларусь отпустила их в РФ. Журналист Бутусов заявил, что спецслужбы разработали операцию по их задержанию, но якобы некий "крот" на Банковой ее сорвал. Зеленский сначала назвал это "бредом", но летом 2021-го сказал, что идея операции "принадлежала другим странам", а Украину "максимально втягивали". Bellingcat/The Insider опубликовали расследование. По нему, ГУР и СБУ удалось вывезти в Минск наемников. Все должно было завершиться посадкой самолета с ними в Украине и арестами, но в последний момент якобы по "предложению" главы ОП Ермака операцию "перенесли". Она сорвалась. В ОП сказали, что Ермак не имеет полномочий отдавать такие приказы, но мог "настаивать" на отсрочке из-за того, что 27 июля 2020-го должно было заработать перемирие на Донбассе, и в ОП боялись его сорвать.

Если подозреваемых найдут и докажут их вину, им грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

  • 17 ноября 2021-го глава фракции СН Арахамия заявил, что, по закону о разведке, приказы главам органов разведки могут отдавать якобы только президент и министр обороны.
  • В документах, выложенных журналисткой Соколовой, говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".
  • ВСК Рады не нашла доказательств причастности Зеленского и Ермака к "отсрочке" спецоперации.
  • Вчера, 18 ноября, в ток-шоу глава ГУР МО не ответил на вопрос, был ли приказ об отсрочке задержания вагнеровцев.

Читайте также: Операция Авеню. Зеленский знал, Ермак отсрочил: расследование Bellingcat – за пять минут

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чвк вагнера утечка слив вагнергейт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 