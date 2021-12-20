Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 декабря

1. СЛУГА НАРОДА ОБХОДИТ ЕВРОПЕЙСКУЮ СОЛИДАРНОСТЬ ПОЧТИ НА 6% – ОПРОС ГРУППЫ РЕЙТИНГ. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, в парламент попали бы восемь партий. С отрывом почти 6% в рейтинге лидирует Слуга народа, за ней – Европейская солидарность (подробнее).

2. НАЛОГОВАЯ ОТМЕНИТ РЕШЕНИЕ О ДОНАЧИСЛЕНИИ СИНЭВО 1,1 МЛРД ГРН НАЛОГОВ. Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении компании Синэво 1,1 млрд грн налогов (подробнее).

3. США ПОСТАВЯТ УКРАИНЕ БОЛЬШЕ ОРУЖИЯ В СЛУЧАЕ НОВОГО ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ – ГОСДЕП. Если Россия пойдет на новое вторжение, США будет поставлять больше военного оборудования и оружия Украине и союзникам по НАТО, заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин (подробнее).

4. ЗАЯВЛЕНИЯ ЭРДОГАНА ОБВАЛИЛИ ТУРЕЦКУЮ ЛИРУ ДО НОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА. Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума 17,6 лиры к $1 после заявления президента страны Реджепа Эрдогана о продолжении политики снижения учетной ставки центральным банком (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ УЛЕТЕЛ В КАРПАТЫ. ВЗЯЛ С СОБОЙ ДУДУ И НАУСЕДУ: О ЧЕМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ. Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Польши и Литвы обсуждает в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области "безопасность и противодействие общим вызовам" (подробнее).

6. КАК ПОЛУЧИТЬ ТЫСЯЧУ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ БЕЗ "ДИИ". Вакцинированные от COVID украинцы, у которых нет приложения "Дия", банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе "єПідтримка" со второго квартала или второго полугодия 2022 года (подробнее).

7. ПОРОШЕНКО ОБЪЯВИЛИ О ПОДОЗРЕНИИ В ГОСИЗМЕНЕ. Пятого президента подозревают в организации незаконной схемы покупки угля за госденьги на временно оккупированных территориях Донбасса (подробнее).

8. ОАСК ПРОТИВ "ХОТЕЛОК И МЕМОРАНДУМОВ": КОНКУРС НА ГЛАВУ САП ОТМЕНЕН. НО БУДЕТ АПЕЛЛЯЦИЯ. Окружной административный суд Киева заявил, что отменил порядок проведения конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом решении говорится на сайте суда. Однако решение ОАСК не вступит в силу без решения апелляционной инстанции (подробнее).

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Вадим Ребрина

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