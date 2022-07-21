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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июля

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июля - Фото
САУ M109 (Фото: EPA)

1. ЗЕЛЕНСКОГО НЕ ЗАХОТЕЛИ ВИДЕТЬ НА САММИТЕ МЕРКОСУР. Торговый союз Меркосур отказался от общения с президентом Владимиром Зеленским по видеосвязи на саммите этой южноамериканской таможенной организации (подробнее).

2. РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛА ПОСТАВКИ ПО ТРУБОПРОВОДУ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК. ГАЗ НАЧАЛ ПОСТУПАТЬ В ГЕРМАНИЮ. Однако объемы прокачки – на уровне 30-40% от прежних показателей (подробнее).

3. В СЕНАТЕ ПРИЗВАЛИ ПЕНТАГОН ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ СОВРЕМЕННЫЕ БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ. Двухпартийная группа сенаторов призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче боевых самолетов Украине и обучении украинских летчиков на них (подробнее).

4. НБУ ПОВЫСИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА 25% – ДО 36,6 ГРН/$. Национальный банк Украины впервые с начала войны изменил официальный курс гривни к доллару США. С 09:00 четверга он установлен на уровне 36,5686 грн/$ (подробнее).

5. РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА ГУСТОНАСЕЛЕННЫЙ РАЙОН ХАРЬКОВА: ЕСТЬ ПОГИБШИЕ И РАНЕНЫЕ. В результате обстрела погибли два человека, 19 – ранены, среди них один ребенок (подробнее).

6. ПЕЛОСИ ПРИЗВАЛА БЛИНКЕНА ПРИЗНАТЬ РФ ТЕРРОРИСТОМ, ИНАЧЕ ЭТО СДЕЛАЕТ КОНГРЕСС — POLITICO. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала государственного секретаря Энтони Блинкена признать Россию страной-спонсором терроризма, иначе такое решение самостоятельно примет Конгресс (подробнее).

7. ОККУПАНТЫ ВВЕЛИ ТЯЖЕЛУЮ ТЕХНИКУ В МАШИННЫЙ ЗАЛ ЭНЕРГОБЛОКА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС – ЭНЕРГОАТОМ. Российские оккупанты ввели не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС (подробнее).

8. БРИТАНИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ 20 САУ M109, 36 ГАУБИЦ L119 И БОЛЕЕ 50 000 СНАРЯДОВ — УОЛЛЕС. Украина вскоре получит от Великобритании 20 самоходных артиллерийских установок M109, 36 гаубиц L119, сотни дронов-камикадзе и десятки тысяч артиллерийских снарядов (подробнее).

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Вадим Ребрина
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