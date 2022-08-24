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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 августа

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 августа - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (фото – Boris Johnson, Twitter)

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОКАЗАЛ СИКВЕЛ ПРОШЛОГОДНЕГО РОЛИКА "ДНК УКРАИНЫ" КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ВИДЕО. Президент Владимир Зеленский выпустил большое обращение к украинцам по случаю Дня независимости, которое было записано на Хрещатике в Киеве (подробнее).

2. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ Х-22 ПО ВОЕННЫМ ОБЪЕКТАМ МИРГОРОДА – ЧЕТЫРЕ "ПРИЛЕТА". 24 августа в День независимости Украины оккупационная армия России нанесла в 11:00 утра залповый ракетный удар по Миргороду (подробнее).

3. ЗВОНОК МОНАСТЫРСКОГО И УЛЬТИМАТУМ ИЗ КРЕМЛЯ. WP РАССКАЗАЛ, КАК ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ 24 ФЕВРАЛЯ. Американская газета The Washington Post опубликовала развернутый материал о том, как начиналась большая война с Россией для президента Владимира Зеленского (подробнее).

4. РЕЗНИКОВ ПОЛУЧАЛ УЛЬТИМАТУМ ОТ ШОЙГУ 26 ФЕВРАЛЯ. В ОТВЕТ ПРЕДЛОЖИЛ РФ КАПИТУЛИРОВАТЬ WP. Министр обороны Алексей Резников получал ультиматум от главы минобороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу с предложением капитулировать 26 февраля, который ему передал беларуский визави Виктор Хренин (подробнее).

5. НАД ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТЬЮ ПВО СБИЛА РОССИЙСКУЮ РАКЕТУ. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что во время воздушной тревоги Cилы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету (подробнее).

6. НА $3 МЛРД. БАЙДЕН АНОНСИРОВАЛ РЕКОРДНУЮ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ. Президент США Джо Байден анонсировал наибольший в истории пакет военной помощи Украине на около $3 млрд (подробнее).

7. "УКРАИНА ПОБЕДИТ В ВОЙНЕ". ДЖОНСОН ПРИЕХАЛ К ЗЕЛЕНСКОМУ НА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ – ВИДЕО. На День независимости в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и встретился с президентом Владимиром Зеленским (подробнее).

8. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБЪЯВИЛА О ПАКЕТЕ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ НА $64 МЛН. Правительство Великобритании предоставит пакет военной помощи Украине на 54 млн фунтов стерлингов ($63,7 млн) (подробнее).

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Вадим Ребрина
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