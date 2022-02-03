Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 февраля

1. ЭРДОГАН РАСКРИТИКОВАЛ СЦЕНАРИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОККУПАЦИИ УКРАИНЫ. Президент Турции вновь предложил посредничество Украине и России в урегулировании конфликта, а также раскритиковал заявления о возможном новом вторжении РФ. (подробнее)

2. РЕЗНИКОВ: ВЕРОЯТНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭСКАЛАЦИИ – НИЗКАЯ. Минобороны не наблюдает формирования ударных групп российских войск у границ Украины, вероятность значительной эскалации – низкая. (подробнее)

3. АНТИКОРСУД ПРИГОВОРИЛ ДВУХ СУДЕЙ-ВЗЯТОЧНИКОВ. ПОЛУЧИЛИ ПО 7 ЛЕТ С КОНФИСКАЦИЕЙ. ВАКС огласил приговор по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка. Обоих обвиняемых задержали в зале суда сразу после оглашения приговора. (подробнее)

4. У ЭРДОГАНА ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕДОВОЛЬСТВО КРЕМЛЯ НЕ МЕШАЕТ ИМ ПРОДАВАТЬ УКРАИНЕ ТУРЕЦКОЕ ОРУЖИЕ. Турция не откажется в угоду России от запланированных оружейных сделок с Украиной, в том числе от возможной продажи дополнительных боевых беспилотников. (подробнее)

5. УКРАИНА И ТУРЦИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Соглашение о свободной торговле с Турцией существенно повлияет на общий масштаб и качество украинского экспорта. (подробнее)

6. В СЕТИ КИЕВСТАР ПРОИЗОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ СБОЙ. Утром в работе оператора мобильной связи Киевстар произошел сбой. Абоненты не могли совершать и принимать звонки, наблюдались проблемы с доступом к сайту. (подробнее)

7. ВОЕННЫЕ США ПО ПРИКАЗУ БАЙДЕНА ЛИКВИДИРОВАЛИ "ХАЛИФА" ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА. Военные США ликвидировали главаря террористической организации Исламское государство Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. (подробнее)

8. FACEBOOK НАЧАЛ ТЕРЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, АКЦИИ META УПАЛИ. Meta сообщила о первом квартальном снижении числа ежедневных пользователей соцсети Facebook по всему миру, а также отчиталась о снижении показателей роста рекламы, из-за чего ее акции упали примерно на 20%. (подробнее)

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Наталия Медведева

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