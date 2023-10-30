Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 октября

1. Мобилизация в Украине перейдет в "смартформат". Люди сами будут выбирать специальность – Федоров. В Украине планируют ввести систему "смартмобилизации" – пилотный проект должны запустить через месяц-два, сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров. По его словам, пилотный проект будет запущен для операторов дронов, где человек сможет выбирать себе должность (подробнее).

2. Одесса. Россияне ударили по судоремонтному заводу за городом, есть раненые и разрушения. Российские оккупанты утром 30 октября нанесли ракетные удары по судоремонтному заводу под Одессой, сообщил глава областной военной администрации. Он отметил, что после прилета возник пожар, который оперативно потушили спасатели, повреждены административные здания и техника предприятия (подробнее).

3. В ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском. В РФ заявляли об ATACMS. СтратКом ВСУ подтвердил уничтожение 25 октября российского С-400 под Луганском и успешное поражение в ночь на 30 октября стратегического объекта системы ПВО оккупантов на западном побережье Крыма (подробнее).

4. В Севастополе – взрывы и дым. В Шойге заявили, что якобы сбили восемь Storm Shadow: видео. Днем 30 октября в Севастополе во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Оккупанты традиционно написали о якобы работе сил противовоздушной обороны РФ. Позже в Минобороны РФ заявили о "сбитых" ракетах Storm Shadow (подробнее).

5. Сырский: Россия существенно усилила свою группировку под Бахмутом, уже не стоящую в обороне. В районе Бахмута россияне существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям, сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он отметил, что россияне пытаются там остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения (подробнее).

6. Чеченцы расстреляли спящую семью в Волновахе, убили девятерых: фото и детали расследования. Украина начала расследование по факту убийства оккупантами спящей семьи во временно оккупированном Волновахе Донецкой области, сообщила областная прокуратура. Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание за указанное преступление – пожизненное лишение свободы (подробнее).

7. Time: Зеленский злой и чувствует себя преданным союзниками, но так же убежден в победе. В материале о ситуации с российско-украинской войной обозреватель Time Саймон Шустер пишет со ссылкой на анонимных собеседников якобы в окружении президента Владимира Зеленского, что тот якобы "чувствует себя преданным западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней". Несмотря на это, он не собирается отказываться от боевых действий и идти на перемирие с РФ, а его вера в победу Украины "беспокоит некоторых его советников", говорится в статье (подробнее).

8. Time: До зимы будут изменения в военной стратегии Украины и встряски в команде Зеленского. Помощники верховного главнокомандующего Владимира Зеленского рассказали Time, что еще до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины в ее освободительной войне против России, а также "больших сотрясений" в команде президента (подробнее).

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