Вісім головних новин України та світу на 19:00 30 жовтня

1. Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність — Федоров. В Україні планують запровадити систему "смартмобілізації" — пілотний проєкт мають запустити через місяць-два, повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров. За його словами, пілотний проєкт буде запущений для операторів дронів, де людина зможе обирати собі посаду (детальніше).

2. Одеса. Росіяни вдарили по судноремонтному заводу за містом, є поранені та руйнування. Російські окупанти вранці 30 жовтня завдали ракетних ударів по судноремонтному заводу під Одесою, повідомив глава обласної військової адміністрації. Він зазначив, що після прильоту виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники, пошкоджено адміністративні будівлі й техніку підприємства (детальніше).

3. У ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян у Криму і під Луганськом. У РФ заявляли про ATACMS. СтратКом ЗСУ підтвердив знищення 25 жовтня російської С-400 під Луганськом та успішне ураження в ніч проти 30 жовтня стратегічного об'єкта системи ППО окупантів на західному узбережжі Криму (детальніше).

4. У Севастополі – вибухи й дим. У Шойгу заявили, що нібито збили вісім Storm Shadow: відео. Вдень 30 жовтня у Севастополі, у тимчасово окупованому Криму, пролунала серія вибухів. Окупанти традиційно написали про нібито роботу сил протиповітряної оборони РФ. Пізніше в Міноборони РФ заявили про "збиті" ракети Storm Shadow (детальніше).

5. Сирський: Росія суттєво посилила своє угруповання під Бахмутом, уже не стоїть в обороні. У районі Бахмута росіяни суттєво посилили своє угруповання та перейшли від оборони до активних дій, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Він зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи (детальніше).

6. Чеченці розстріляли сплячу родину у Волновасі, вбили дев'ятьох: фото і деталі розслідування. Україна розпочала розслідування за фактом вбивства окупантами сплячої родини у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області, повідомила обласна прокуратура. Досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів і звичаїв війни, максимальне покарання за вказаний злочин – довічне позбавлення волі (детальніше).

7. Time: Зеленський злий і почувається зрадженим союзниками, але так само переконаний у перемозі. У матеріалі про ситуацію з російсько-українською війною оглядач Time Саймон Шустер пише з посиланням на анонімних співрозмовників нібито в оточенні президента Володимира Зеленського, що той начебто "почувається зрадженим західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній". Попри це, він не збирається відмовлятися від бойових дій і йти на перемир'я з РФ, а його віра у перемогу України "турбує деяких його радників", ідеться у статті (детальніше).

8. Time: До зими очікуються зміни у військовій стратегії України та струси в команді Зеленського. Помічники верховного головнокомандувача Володимира Зеленського розповіли Time, що ще до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України в її визвольній війні проти Росії, а також "великих струсів" у команді президента (детальніше).

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