Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 декабря

1. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. У США И ГЕРМАНИИ ЕСТЬ ПЛАН НА СЛУЧАЙ ВТОРЖЕНИЯ РФ В УКРАИНУ – REUTERS. Официальные лица США заявили членам Конгресса, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода Северный поток-2, если Россия вторгнется в Украину (подробнее).

2. НЫНЕШНИЙ КРИЗИС ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДИТ МАСШТАБЫ УКРАИНЫ – БЛИНКЕН. Вероятные попытки вторжения России в Украину и Китая на Тайвань расцениваются Госдепартаментом США как "серьезные ошибки" с далеко идущими последствиями (подробнее).

3. КОРОНАВИРУС. ЗАВТРА НАЧНУТ ОТСТРАНЯТЬ ОТ РАБОТЫ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ – СПИСОК ПРОФЕССИЙ. Завтра, 9 декабря, начинает действовать указ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий, невакцинированных сотрудников будут отстранять от работы (подробнее).

4. СБУ: ПРЕДОТВРАЩЕН МАССОВЫЙ РАССТРЕЛ СТУДЕНТОВ В ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ. Служба безопасности Украины утверждает, что предотвратила террористический акт в одном из колледжей в Черкасской области. Подозреваемые – два студента, которые угрожали одногруппникам массовым расстрелом (подробнее).

5. ПРЕЕМНИК МЕРКЕЛЬ: КАНЦЛЕРОМ ГЕРМАНИИ ИЗБРАН ШОЛЬЦ. Сегодня, 8 декабря, новым канцлером Германии избран 63-летний представитель Социал-демократической партии Олаф Шольц (подробнее).

6. БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЕТ ГАЗ. МИНЭКОНОМИКИ СПРОГНОЗИРОВАЛО КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА 2022 ГОД. В Минэкономики прогнозируют рост тарифов на отопление, воду и газ для населения в 2022 году. В то же время цены на электроэнергию останутся без изменений (подробнее).

7. КОЛОМОЙСКИЙ ВЫШЕЛ ИЗ СОСТАВА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 1+1. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студии 1+1". Такое решение регулятор принял на заседании 8 декабря (подробнее).

8. ПУТИН: БАЙДЕН ПРЕДЛОЖИЛ СТРУКТУРУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. МЫ ГОТОВИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности. Свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время (подробнее).

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Вадим Ребрина

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