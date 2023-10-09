Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 октября

1. Антикоррупционный суд закрыл одно из самых громких дел НАБУ – о формуле Роттердам+. Высший антикоррупционный суд закрыл дело "Роттердам+" на основании окончания срока досудебного расследования после уведомления о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, представляющей сторону обвинения (подробнее).

2. $100 млрд от Байдена для Украины. Сумма может быть значительно меньше: детали о запросе и сроках от WSJ. Новый крупный пакет помощи США Украине на сумму от 50-100 млрд долларов, который намерен "протолкнуть" Белый дом, должен быть проголосован в период между возвращением Сената с перерыва 16 октября и окончанием 17 ноября срока действия текущего законопроекта о временных расходах американского правительства. Об этом пишет The Wall Street Journal (подробнее).

3. Разведка: Российские спецслужбы передали ХАМАС захваченное в Украине оружие. Будут вбросы в западные СМИ. Российские спецслужбы передали террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие США и стран ЕС, чтобы обвинить украинских военных в "продаже западного оружия для террористов на регулярной основе" и продвигать этот фейк в медиа, в частности в западной прессе, для формирования общественного мнения с целью сокращения помощи Украине. Об этом сообщили в Главном управлении разведки (подробнее).

4. Дания собирается расширить коалицию по отправке Украине истребителей F-16 – премьер страны. Премьер Дании Мэтте Фредериксен на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене заявила, что королевство работает над расширением коалиции стран по отправке Украине западных истребителей F-16 (подробнее).

5. Нобелевскую премию по экономике получила профессор Гарварда за исследование рынка труда. Нобелевскую премию по экономике получила профессор Гарварда Клаудия Голдин за свои работы, посвященные экономике труда. Награда присуждена с мотивацией "за улучшение нашего понимания положения женщин на рынке труда" (подробнее).

6. Зеленский сменил командующего Силами терробороны – уволил Танцюру и назначил Баргилевича. Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и назначил на его место Анатолия Баргилевича (подробнее).

7. Старший лейтенант пограничников бежал в РФ и получил подозрение – источник. Правоохранители сообщили о подозрении пограничнику, служившему на Закарпатье и оказавшемуся агентом спецслужб РФ, пишет Госбюро расследований. О подозрении сообщено заочно, поскольку фигурант сбежал в Россию. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о старшем лейтенанте Руслане Сыровом (подробнее).

8. ДБР: Избиение мужчины в Черновицком ТЦК произошло в июле, расследование продолжается – видео. Правоохранители проводят досудебное расследование по избиению мужчины в помещении Черновицкого областного территориального центра комплектования, сообщило Госбюро расследований. Ранее в сети распространили видео, на котором лицо в гражданской одежде и человек в военной форме избивают человека в помещении ТЦК (подробнее).

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