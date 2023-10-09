Вісім головних новин України та світу на 19:00 9 жовтня

1. Антикорупційний суд закрив одну з найгучніших справ НАБУ – про формулу Роттердам+. Вищий антикорупційний суд закрив справу "Роттердам+" на підставі закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка представляє сторону обвинувачення (детальніше).

2. $100 млрд від Байдена для України. Сума може бути значно меншою: деталі про запит і строки від WSJ. Новий великий пакет допомоги США Україні на суму від $50-100 млрд, який має намір "проштовхнути" Білий дім, має бути проголосовано в період між поверненням Сенату з перерви 16 жовтня та закінченням 17 листопада терміну дії поточного законопроєкту про тимчасові витрати американського уряду. Про це пише The Wall Street Journal (детальніше).

3. Розвідка: Російські спецслужби передали ХАМАС захоплену в Україні зброю. Будуть вкиди у західних ЗМІ. Російські спецслужби передали терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю США та країн ЄС, щоб звинуватити українських військових у "продажі західної зброї для терористів на регулярній основі" та просувати цей фейк у медіа, зокрема у західній пресі, для формування суспільної думки з метою скорочення допомоги Україні. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (детальніше).

4. Данія збирається розширити коаліцію з відправлення Україні винищувачів F-16 — прем'єрка країни. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені заявила, що королівство працює над розширенням коаліції країн із відправлення Україні західних винищувачів F-16 (детальніше).

5. Нобелівську премію з економіки отримала професорка Гарварду за дослідження ринку праці. Нобелівську премію з економіки отримала професорка Гарварду Клаудія Голдін за свої роботи, присвячені економіці праці. Нагорода присуджена з мотивацією "за покращення нашого розуміння становища жінок на ринку праці" (детальніше).

6. Зеленський змінив командувача Сил тероборони – звільнив Танцюру та призначив Баргилевича. Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України та призначив на його місце Анатолія Баргилевича (детальніше).

7. Старший лейтенант прикордонників утік до РФ та отримав підозру – джерело. Правоохоронці повідомили про підозру прикордоннику, який служив на Закарпатті та виявився агентом спецслужб РФ, пише Держбюро розслідувань. Про підозру повідомлено заочно, оскільки фігурант утік до Росії. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про старшого лейтенанта Руслана Сирового (детальніше).

8. ДБР: Побиття чоловіка у Чернівецькому ТЦК сталося в липні, розслідування триває – відео. Правоохоронці здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування, повідомило Держбюро розслідувань. Раніше у мережі поширили відео, на якому особа у цивільному одязі й людина у військовій формі б'є людину у приміщенні ТЦК (детальніше).

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