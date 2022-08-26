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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:15 26 августа

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 19:15
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:15 26 августа - Фото
Иллюстративное фото

1. Авиация ВСУ ударила по российской ПВО в Херсоне. У РФ – минус склад и узел связи на юге

Авиация ВСУ нанесла удары по силам ПВО армии России, складам с боеприпасами и местам сосредоточения на юге, в частности в Херсоне, сообщает оперативное командование "Юг".

2. Россия потеряла до 80 000 человек в Украине. Это сподвигло Путина увеличить армию NYT

Оккупанты на войне против Украины потеряли до 80 000 человек убитыми и ранеными, что побудило российского диктатора Владимира Путина увеличить численность армии, пишет The New York Times.

3. Армия РФ потеряла еще 400 военных: больше всего оккупантов уничтожено на Донбассе – сводка

Россия за 25 августа потеряла 400 военных, семь танков и три артиллерийские системы. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 46 250 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

4. Гайдай: В Кадиевке "камни с неба" прилетели на россиян. Уничтожено 200 десантников  фото

Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) ракетно-артиллерийским ударом уничтожены сразу 200 российских десантников.

5. Дроны Bayraktar россиянам не продадут: Не может быть и речи. Мы с Украиной

Не имеет значения, сколько Россия готова предложить за боевые дроны, – компания Baykar Makina ценит отношения с Украиной, и "не может быть и речи, чтобы в данной ситуации" передать дроны России. 

6. Азербайджан занял Лачин, "миротворцы" РФ ушли, город почти 30 лет контролировала Армения

26 августа армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020 года город был под военным контролем российских "миротворцев". 

7. Запорожская АЭС вернулась в сеть. Один из энергоблоков возобновил работу

Энергоатом сообщил о возобновлении работы Запорожской атомной электростанции – один из остановленных 25 августа энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, начался набор мощности.

8. Дневной удар по Антоновскому мосту сняли на видео: несколько роликов с разных ракурсов

Жители временно оккупированной части Херсонской области сообщают о взрывах на Антоновском мосту через Днепр и выкладывают в сеть ролики боевого эпизода с разных ракурсов.

Сергей Бережной
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