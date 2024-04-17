Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 17 апреля

Новые атаки дронов ГУР на объекты в России, в США будут голосовать за помощь Украине 20 апреля, ракетные удары РФ по Чернигову и другие новости

Чернигов, 17 апреля (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

1. Россия трижды ударила ракетами по Чернигову. LIGA.net публикует кадры и рассказы очевидцев – фото. В среду утром, 17 апреля, Россия трижды ударила по Чернигову ракетами: количество жертв в результате ракетного удара достигает более 60, 17 человек погибли (подробнее).



2. Голосование за помощь в Конгрессе США состоится 20 апреля. В субботу, 20 апреля, Палата представителей будет голосовать за законопроекты об иностранной помощи, включая финансирование для Украины. Об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (подробнее).

3. Появился текст законопроекта о помощи США Украине: что в нем. Документом предусмотрено предоставление Украине помощи более чем на $60 млрд. Из них $23 млрд предусмотрено на пополнение арсеналов США (подробнее).

4. Столтенберг объявил о заседании Совета Украина – НАТО с участием Зеленского. В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина – НАТО с участием президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (подробнее).

5. Закон о мобилизации опубликован. Он вступит в силу с 18 мая. Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая – через месяц со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом сообщили в официальном парламентском издании Голос Украины (подробнее).

6. Парламент Грузии поддержал законопроект об "иноагентах" в первом чтении. Парламент Грузии на заседании 17 апреля утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах". Против не голосовал "никто" (подробнее).

7. ГУР атаковало завод в Татарстане: там производят самолеты Ту-22М и Ту-160М – источник. Главное управление разведки Министерства обороны 17 апреля атаковало беспилотниками авиационный завод в Татарстане. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительном органе (подробнее).

8. Дроны ГУР атаковали загоризонтный радиолокатор в российской Мордовии – источник. Главное управление разведки Министерства обороны атаковало беспилотниками российскую загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер" (подробнее).

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