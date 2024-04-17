Вісім головних новин України та світу на 21:00 17 квітня

Нові атаки дронів ГУР на об'єкти в Росії, у США голосуватимуть за допомогу Україні 20 квітня, ракетні удари РФ по Чернігову та інші новини

Чернігів, 17 квітня (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

1. Росія тричі вдарила ракетами по Чернігову. LIGA.net публікує кадри та розповіді очевидців – фото. В середу зранку, 17 квітня, Росія тричі вдарила по Чернігову ракетами: кількість жертв внаслідок ракетного удару сягає понад 60, 17 людей загинуло (детальніше).



2. Голосування за допомогу Україні в Конгресі США відбудеться 20 квітня. У суботу, 20 квітня, Палата представників голосуватиме за законопроєкти щодо іноземної допомоги, включно з фінансуванням для України. Про це йдеться у заяві спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона (детальніше).

3. З'явився текст законопроєкту щодо допомоги США Україні: що в ньому. Документом передбачено надання Україні допомоги на понад $60 млрд. З них $23 млрд передбачено на поповнення арсеналів США (детальніше).

4. Столтенберг оголосив про засідання Ради Україна – НАТО за участю Зеленського. У п'ятницю, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна – НАТО за участі президента Володимира Зеленського. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (детальніше).

5. Закон про мобілізацію опубліковано. Він набуде чинності з 18 травня. Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня – через місяць із дня, наступного за днем його опублікування. Про це повідомили в офіційному парламентському виданні Голос України (детальніше).

6. Парламент Грузії підтримав законопроєкт про "іноагентів" у першому читанні. Парламент Грузії на засіданні 17 квітня затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів". Проти не голосував "ніхто" (детальніше).

7. ГУР атакувало завод у Татарстані: там виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М – джерело. Головне управління розвідки Міністерства оборони 17 квітня атакувало безпілотниками авіаційний завод у російському Татарстані. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі (детальніше).

8. Дрони ГУР атакували загоризонтний радіолокатор у російській Мордовії – джерело. Головне управління розвідки Міністерства оборони атакувало безпілотниками російську загоризонтну радіолокаційну станцію "Контейнер" (детальніше).

Читайте також головний текст дня:

Шоколадний голод. Чому ціни на какао зростають і як трансформується ринок