Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 25 февраля

Президент впервые с начала большой войны назвал потери украинских военных, а также заверил, что у Украины есть стратегия военных действий на 2024 год

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

1. Зеленский впервые назвал потери украинских военных погибшими – 31 000. За время полномасштабной войны погибли 31 000 украинских военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина. Год 2024" (подробнее).

2. ВСУ опровергли слухи об оккупации россиянами Ласточкино. Продолжаются бои на окраине. Силы обороны отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино на Авдеевском направлении. Поселок не оккупирован россиянами, как утверждала их военная пропаганда, заявил LIGA.net спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий (подробнее).

3. ГУР анонсировало удары по Крыму. Буданов: Не рекомендую гражданским пользоваться Крымским мостом. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы, и призвал гражданских не пользоваться незаконно построенным россиянами Крымским мостом. Соответствующее видео опубликовал пресс-центр ГУР (подробнее).

4. Зеленский о стратегии на 2024-й: Планов будет несколько – из-за утечки информации. Президент Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть стратегия военных действий на текущий год и сценариев будет несколько на фоне возможности утечки информации. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" (подробнее).

5. 2024 год будет годом активного использования наземных дронов на фронте – Камышин. 2024 год будет годом, когда Украина начнет активно использовать на поле боя наземные дроны. Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (подробнее).

6. РФ будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая – Зеленский. Президент Владимир Зеленский анонсировал новые контрнаступательные действия со стороны оккупантов на начало лета или конец весны 2024 года. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" (подробнее).

7. Умеров: 50% оружия не поступает в Украину вовремя, поэтому мы теряем людей и территории. Половина поставок оружия не поступает в Украину вовремя, поэтому приходится терять людей и территории. Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр обороны Рустем Умеров (подробнее).

8. Слежка за Bihus.Info. Зеленский: Малюк сказал, что расформирует отдел СБУ. Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк говорил о расформировании предположительно отдела по работе с медиа Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ). Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024", отвечая на вопросы журналистки LIGA.net. Журналисты Bihus.Info ранее заявляли, что именно работники этого департамента следили за ними (подробнее).

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