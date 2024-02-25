Вісім головних новин України та світу на 21:00 25 лютого

Президент Зеленський вперше з початку великої війни назвав втрати українських військових загиблими, а також запевнив, що Україна має стратегію воєнних дій на 2024 рік

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

1. Зеленський вперше назвав втрати українських військових загиблими – 31 000. За час повномасштабної війни загинули 31 000 українських військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2024" (детальніше).

2. ЗСУ спростували чутки про окупацію росіянами Ласточкиного. Тривають бої на околиці. Сили оборони відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, що на Авдіївському напрямку. Селище не окуповане росіянами, як стверджувала їхня воєнна пропаганда, заявив LIGA.net речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій (детальніше).

3. ГУР анонсувало удари по Криму. Буданов: Не рекомендую цивільним користуватись Кримським мостом. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи, й закликав цивільних не користуватися незаконно побудованим росіянами Кримським мостом. Відповідне відео опублікував пресцентр ГУР (детальніше).

4. Зеленський про стратегію на 2024-й: Планів буде декілька – через витік інформації. Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має стратегію воєнних дій на поточний рік і сценаріїв буде декілька на тлі можливості витоку інформації. Про це він сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" (детальніше).

5. 2024 рік буде роком активного використання наземних дронів на фронті – Камишін. 2024 рік буде роком, коли Україна почне активно використовувати на полі бою наземні дрони. Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін (детальніше).

6. РФ готуватиме контрнаступальні дії на початку літа або наприкінці травня – Зеленський. Президент Володимир Зеленський анонсував нові контрнаступальні дії з боку окупантів на початок літа або кінець весни 2024 року. Про це він сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" (детальніше).

7. Умєров: 50% зброї не надходить в Україну вчасно, тому ми втрачаємо людей і території. Половина постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території. Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр оборони Рустем Умєров (детальніше).

8. Стеження за Bihus.Info. Зеленський: Малюк сказав, що розформує відділ СБУ. Президент Володимир Зеленський заявив, що голова Служби безпеки України Василь Малюк говорив про розформування ймовірно відділу щодо роботи з медіа Департаменту захисту національної державності (ДЗНД). Про це він сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024", відповідаючи на питання журналістки LIGA.net. Журналісти Bihus.Info раніше заявляли, що саме працівники цього департаменту стежили за ними (детальніше).

Читайте тексти дня:

Українська музика тижня: Our Atlantic, Okean Elzy, plaaaato

Криза графіки, надлишок контенту і слабкий наратив – чому стагнує кіновсесвіт Marvel