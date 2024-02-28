Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 28 февраля

200 млн евро от Бельгии на снаряды для Украины, удар РФ по Большому Бурлуку, съезд в незаконном Приднестровье и другие новости

Украинский военный со снарядами 155-мм (Фото: EPA)

1. 800 тысяч снарядов для ВСУ. Бельгия даст 200 млн евро на чешскую инициативу – премьер. Бельгия предоставит 200 млн евро на инициативу Чехии по закупке 800 000 снарядов разных калибров для Украины, сообщил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо. Он отметил, что "последующими неделями" поступит больше боеприпасов (подробнее).

2. Япония и Норвегия выделили Украине $760 млн на пенсии и зарплаты. Украина получила $760 млн в виде грантов от Японии и Норвегии на выплату пенсий, зарплаты спасателям и педагогам, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Деньги поступили в рамках проекта PEACE (поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине) Всемирного банка (подробнее).

3. Россия сбросила КАБ на вокзал в Большом Бурлуке. Погибли мужчина и ребенок – фото. Днем 28 февраля Россия нанесла авиационный удар по вокзалу в селе Большой Бурлук в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека. Глава обладминистрации отметил, что вокзал в Большом Бурлуке не использовался как транспортный объект, однако там находились гражданские люди (подробнее).

4. Спикер Палаты Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно". Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой. Об этом он заявил после встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме. По словам Джонсона, во время переговоров он сказал, что нужно прежде всего заботиться о "потребностях Америки" (подробнее).

5. Стефанчук и спикеры 22 парламентов обратились к Джонсону по поводу законопроекта – письмо. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук инициировал открытое письмо спикеров 23 парламентов и главы Европарламента к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с просьбой внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий ассигнование в размере $60,06 млрд помощи Украине (подробнее).

6. Непризнанное Приднестровье обратилось в Россию с просьбой "защитить" его от Молдовы – фото. "Депутаты" непризнанного Приднестровья на сегодняшнем съезде обратились в Россию с просьбой "защитить" его от Молдовы. Согласно заявлению, Молдова якобы развязала против непризнанной "ПМР" "экономическую войну". В частности, они обвинили Кишинев в том, что он "намеренно блокирует переговоры с Тирасполем". Представитель МИД Молдовы Даниэл Воде назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем" (подробнее).

7. Украина и Албания подписали договор о дружбе и сотрудничестве – видео. Украина и Албания подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Согласно договору Украина и Албания будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, экономики, науки и технологий, культуры, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма и спорта. Президент Владимир Зеленский также обсудил с албанским премьером Эди Рамой оборонные нужды Украины и возможность совместного производства вооружений (подробнее).

8. В Украину приедет посланец Си Цзиньпина Ли Хуэй – заявление МИД Китая. В Украину в начале марта приедет специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. По ее словам, начиная со 2 марта Ли посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию. Он проведет "второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса" (подробнее).

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