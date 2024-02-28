Вісім головних новин України та світу на 21:00 28 лютого

200 млн євро від Бельгії на снаряди для України, удар РФ по Великому Бурлуку, з'їзд у незаконному Придністров'ї та інші новини

Український військовий зі снарядами 155-мм (Фото: EPA)

1. 800 000 снарядів для ЗСУ. Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу – прем'єр. Бельгія надасть 200 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі 800 000 снарядів різних калібрів для України, повідомив бельгійський прем’єр-міністр Александр де Кроо. Він зазначив, що "наступними тижнями" надійде більше боєприпасів (детальніше).

2. Японія і Норвегія виділили Україні $760 млн на пенсії та зарплати. Україна отримала $760 млн у вигляді грантів від Японії й Норвегії на виплату пенсій, зарплати рятувальникам та педагогам, повідомила пресслужба Міністерства фінансів. Гроші надійшли в межах проєкту PEACE (підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні) Світового банку (детальніше).

3. Росія скинула КАБ на вокзал у Великому Бурлуку. Загинули чоловік і дитина – фото. Вдень 28 лютого Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук у Куп'янському районі на Харківщині. Внаслідок атаки загинули дві людини. Голова обладміністрації зазначив, що вокзал у Великому Бурлуку не використовувався як транспортний об’єкт, однак там перебували цивільні люди (детальніше).

4. Спікер Палати Джонсон пообіцяв, що винесе на голосування допомогу Україні "своєчасно". Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою. Про це він заявив після зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі. За словами Джонсона, під час переговорів він сказав, що потрібно насамперед дбати про "потреби Америки" (детальніше).

5. Стефанчук та спікери 22 парламентів звернулися до Джонсона щодо законопроєкту – лист. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ініціював відкритий лист спікерів 23 парламентів та очільниці Європарламенту до спікера Палати представників США Майка Джонсона з проханням внести на розгляд законопроєкт, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд допомоги Україні (детальніше).

6. Невизнане Придністров'я звернулося до Росії з проханням "захистити" його від Молдови – фото. "Депутати" невизнаного Придністров'я на сьогоднішньому з'їзді звернулися до Росії з проханням "захистити" його від Молдови. Згідно з заявою, Молдова нібито розв'язала проти невизнаної ПМР "економічну війну". Зокрема вони звинуватили Кишинів у тому, що він "навмисно блокує переговори з Тирасполем". Речник МЗС Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем" (детальніше).

7. Україна та Албанія підписали договір про дружбу та співробітництво – відео. Україна та Албанія підписали угоду про дружбу та співробітництво. Згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідну співпрацю в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту. Президент Володимир Зеленський також обговорив з албанським прем'єром Еді Рамою оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь (детальніше).

8. В Україну приїде посланець Сі Цзіньпіна Лі Хуей — заява МЗС Китаю. В Україну на початку березня приїде спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, повідомила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін. За її словами, починаючи з 2 березня, Лі відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу в Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію. Він проведе "другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному рішенню української кризи" (детальніше).

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