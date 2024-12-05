Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 5 декабря
- Медиков не будут переводить в пехоту – Зеленский ввел в действие решение СНБО. В Украине запретят переводить медиков на должности военной службы, не связанные с их профилем. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Этот документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, который поручил Кабинету министру в течение месяца урегулировать этот вопрос.
- Украина получит новый пакет военной помощи от Финляндии – будет и зимнее снаряжение для ВСУ. Финляндия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около 25 млн евро, сообщило Министерство обороны страны. Глава ведомства Антти Хяккянен сообщил, что в этот пакет среди прочего вошло зимнее снаряжение для украинских военных.
- ГУР парализовало работу одного из крупнейших российских банков – источник. Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны осуществили успешную кибератаку на системы российского подсанкционного Газпромбанка, входящего в тройку крупнейших банков России. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.
- НАПК готовит законопроект, который позволит конфисковать активы у коррумпированных членов МСЭК. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) работает над новым законопроектом, предусматривающим возможность конфискации необоснованных активов у председателей и членов медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе агентства.
- Украина вводит санкции против властей Грузии: Зеленский подписал указ. Президент Зеленский сообщил, что подписал указ, придающий силу решению Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против грузинских властей. Глава государства призвал США, Евросоюз и всех в мире поступать так же.
- Сирийские повстанцы вошли в Хаму, вытесняя армию Асада из ключевого города. Сирийские повстанцы вытеснили правительственные силы из города Хама в четверг, 5 декабря, нанеся новый удар диктатору Башару Асаду, а также его российским и иранским союзникам. Об этом сообщило агентство Reuters.
- НБУ зафиксировал резкий рост международных резервов Украины в ноябре: причина. Объем международных резервов Украины по состоянию на 1 декабря 2024 года достиг $39 924,7 млн, что на 9,1% больше, чем в предыдущем месяце, сообщил Национальный банк. Такой стремительный рост объясняется прежде всего поступлением большого количества валюты от международных партнеров.
- Биткоин превысил $100 000 после победы Трампа, как и прогнозировали аналитики. Биткоин 5 декабря поднялся до отметки $100 000, установив свой новый исторический максимум со времени запуска криптовалюты более десяти лет назад. Как пишет Reuters, это произошло после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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