Вісім головних новин України та світу на 21:00 5 грудня
- Медиків не будуть переводити в піхоту – Зеленський увів у дію рішення РНБО. В Україні заборонять переводити медиків на посади військової служби, що не пов'язані з їхнім профілем. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Цей документ уводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, яка доручила Кабінету міністру впродовж місяця врегулювати це питання.
- Україна отримає новий пакет військової допомоги від Фінляндії – буде й зимове спорядження для ЗСУ. Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги на суму приблизно 25 млн євро, повідомило Міністерство оборони країни. Очільник відомства Антті Хяккянен повідомив, що у цей пакет серед іншого увійшло зимове спорядження для українських військових.
- ГУР паралізувало роботу одного з найбільших російських банків – джерело. Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили успішну кібератаку на системи російського підсанкційного Газпромбанку, який входить до трійки найбільших банків Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.
- НАЗК готує законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи у корумпованих членів МСЕК. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) працює над новим законопроєктом, який передбачатиме можливість конфіскації необґрунтованих активів у голів та членів медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі агенції.
- Україна запроваджує санкції проти влади Грузії: Зеленський підписав указ. Президент Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти грузинської влади. Голова держави закликав США, Євросоюз і всіх у світі діяти так само.
- Сирійські повстанці увійшли в Хаму, витісняючи армію Асада з ключового міста. Сирійські повстанці витіснили урядові сили з міста Хама в четвер, 5 грудня, завдавши нового удару диктатору Башару Асаду та його російським й іранським союзникам. Про це повідомила агенція Reuters.
- НБУ зафіксував різке зростання міжнародних резервів України у листопаді: причина. Обсяг міжнародних резервів України станом на 1 грудня 2024 року досяг $39 924,7 млн, що на 9,1% більше, ніж у попередньому місяці, повідомив Національний банк. Таке стрімке зростання пояснюється насамперед надходженням великої кількості валюти від міжнародних партнерів.
- Біткоїн перевищив $100 000 після перемоги Трампа, як і прогнозували аналітики. Біткоїн 5 грудня піднявся до позначки $100 000, встановивши свій новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти понад десять років тому. Як пише Reuters, це відбулося після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
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