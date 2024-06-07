Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 7 июня
- Воздушные силы сбили ночью 48 "шахедов" и пять крылатых ракет. В ночь на 7 июня оккупанты атаковали украинские регионы ударными беспилотниками типа "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования. Силы противовоздушной обороны сбили 53 воздушных целей (подробнее).
- Байден объявил о пакете военной помощи Украине в $225 млн – перечень оружия. Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Франции объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $225 млн (подробнее).
- 90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации – глава МВД. Согласно постановлению Кабмина, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения МВД (подробнее).
- В субботу отключений станет меньше: лимиты установлены только на вторую половину дня. В субботу, 8 июня, графики почасовых отключений света для промышленных и бытовых потребителей будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00 (подробнее).
- Правительство поддержало возможность бронирования в "Дие" – детали. Кабинет министров поддержал постановление о возможности бронирования военнообязанных через сервис "Дия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации (подробнее).
- Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной. Европейская комиссия 7 июня рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке (подробнее).
- За экс-нардепа Сысоенко внесли залог в 904 000 грн. СБУ сообщала о ее задержании. Суд арестовал подозреваемую в организации схемы уклонения от мобилизации с альтернативой залога более 900 000 гривен. Залог за нее уже внесен, сообщила LIGA.net спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец. Ранее собеседник в правоохранительных органах сообщал, что речь идет об экс-нардепе от Объединения Самопомощь Ирине Сысоенко (подробнее).
- КМИС: Доверие граждан к Зеленскому упало почти до 60%, в 2019-м было 80%. После выборов в 2019 году 80% украинцев доверяли президенту Владимиру Зеленскому, после полномасштабного вторжения уровень доверия поднялся, но в 2024 несколько упал. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в середине мая Киевским международным институтом социологии (подробнее).
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