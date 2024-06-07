Вісім головних новин України та світу на 21:00 7 червня
- Повітряні сили збили вночі 48 "шахедів" і п’ять крилатих ракет. У ніч проти 7 червня окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками типу Shahed і крилатими ракетами повітряного базування. Сили протиповітряної оборони збили 53 повітряні цілі (детальніше).
- Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні у $225 млн – перелік зброї. Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні розміром $225 млн (детальніше).
- 90% рятувальників та поліцейських заброньовано від мобілізації – глава МВС. Відповідно до постанови Кабміну, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення МВС (детальніше).
- У суботу відключень стане менше: ліміти встановлені тільки на другу половину дня. У суботу, 8 червня, графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів діятимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00 (детальніше).
- Уряд підтримав можливість бронювання у Дії – деталі. Кабінет міністрів підтримав постанову про можливість бронювання військовозобов'язаних через сервіс "Дія". Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації (детальніше).
- Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Європейська комісія 7 червня рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці (детальніше).
- За екснардепку Сисоєнко внесли заставу у 904 000 грн. СБУ повідомляла про її затримання. Суд арештував підозрювану в організації схеми ухилення від мобілізації з альтернативою застави у понад 900 000 гривень. Застава за неї уже внесена, повідомила LIGA.net речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець. Раніше співрозмовник у правоохоронних органах повідомляв, що йдеться про екснардепку від Об'єднання Самопоміч Ірину Сисоєнко (детальніше).
- КМІС: Довіра громадян до Зеленського впала майже до 60%, в 2019-му було 80%. Після виборів у 2019 році 80% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, після повномасштабного вторгнення рівень довіри піднявся, але у 2024 році дещо впав. Про це свідчать результати опитування, проведеного в середині травня Київським міжнародним інститутом соціології (детальніше).
Читайте також:
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
"Не можна однією рукою битися, а іншу тримати за спиною". Що змінює дозвіл на удари по Росії
"Підриватимуть ЄС зсередини". Яким буде новий Європарламент
Коли заморожені в Європі російські активи підуть на користь Україні
КНДР, Росія і ракети. Як країна-ізгой отримала технології та чого від неї чекати далі
Від інвестиційних схем до deepfake: найдорожчі види кіберзлочинів 2023 року