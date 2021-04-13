Вовк о законопроекте Зеленского: Украиной управляют посольства и их приспешники

Глава скандального Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает, что Украиной "все больше управляют посольства и их приспешники". Об этом он написал в Facebook, комментируя законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации ОАСК.

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Вовк считает, что президент внес законпороект в Верховную Раду, так как "поддался на манипуляции отдельных активистов и по совместительству агентов иностранного влияния".

"Жаль, что государством все больше управляют посольства и их приспешники, изображающие из себя за иностранные деньги гражданское общество", – написал Вовк, не перечислив ни конкретных "иноагентов", ни конкретных посольств.

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Глава ОАСК заверяет, что спокойно отнесся к новости о законопроекте, поскольку, по его словам, суд шесть лет находится под давлением "постоянных негативных информкампаний и провокаций".

Вовк пишет, что суд продолжает работать в штатном режиме, а парламент теперь должен определиться с регламентными процедурами.

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку и ряду судей ОАСК. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти. НАБУ также опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

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Марк Сировой

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