UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вовк о законопроекте Зеленского: Украиной управляют посольства и их приспешники

13.04.2021, 15:37
Вовк о законопроекте Зеленского: Украиной управляют посольства и их приспешники - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)

Глава скандального Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает, что Украиной "все больше управляют посольства и их приспешники". Об этом он написал в Facebook, комментируя законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации ОАСК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вовк считает, что президент внес законпороект в Верховную Раду, так как "поддался на манипуляции отдельных активистов и по совместительству агентов иностранного влияния".

"Жаль, что государством все больше управляют посольства и их приспешники, изображающие из себя за иностранные деньги гражданское общество", – написал Вовк, не перечислив ни конкретных "иноагентов", ни конкретных посольств.

Читайте также: Задержание брата Вовка. НАБУ нашло миллионы долларов наличными и антиквариат: фото

Глава ОАСК заверяет, что спокойно отнесся к новости о законопроекте, поскольку, по его словам, суд шесть лет находится под давлением "постоянных негативных информкампаний и провокаций".

Вовк пишет, что суд продолжает работать в штатном режиме, а парламент теперь должен определиться с регламентными процедурами.  

Читайте также: Спецпроект | Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ОАСК Владимир Зеленский законопроект ликвидация павел вовк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 