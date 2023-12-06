"Война, все меняется". Умеров объяснил, почему Зеленский отменил выступление в Сенате США

Умеров заявил, что Зеленский "благодарен и сделает это, когда появится следующая возможность"

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров ответил, почему президент Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед Сенатом США 5 декабря. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, "это война и ситуация меняется".

"Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", — сказал Умеров.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Зеленский не выступил перед законодателями, так как там обсуждались не только украинские вопросы.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Зеленский не будет выступать "из-за вопроса, который возник в последний момент".

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол в США Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

В Конгрессе США провалились переговоры о границе. Это чревато помощью Украине — NBC News.

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