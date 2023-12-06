"Війна, все змінюється". Умєров пояснив, чому Зеленський скасував виступ у Сенаті США
Міністр оборони Рустем Умєров відповів, чому президент Володимир Зеленський скасував запланований виступ перед Сенатом США 5 грудня. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу Fox News.
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За його словами, "це війна, ситуація змінюється".
"Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу", – сказав Умєров.
Раніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Зеленський не виступив перед законодавцями, оскільки там обговорювали не лише українські питання.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Зеленський не виступатиме "через питання, яке виникло в останній момент".
- 20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол у США Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
- За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримує 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.
- У Конгресі США провалилися переговори про кордон. Це може призвести до допомоги Україні — NBC News.
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