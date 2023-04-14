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Воздушные силы: Россия планирует делать ракеты Х-50, но это непросто, хоть они и старые

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 11:25
Воздушные силы: Россия планирует делать ракеты Х-50, но это непросто, хоть они и старые - Фото
Юрий Игнат (скриншот видео)

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины прокомментировали планы России возобновить производство крылатых ракет Х-50 – это непросто, особенно в условиях санкций. Об этом сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, что россияне использовали стратегический запас своих ракет – с 11 сентября 2022 года, когда начались активные атаки на украинскую критическую инфраструктуру, Россия применила более 850 крылатых ракет разных типов – в основном это Искандер-М, Х-101, Х-555 и Калибр.

Игнат рассказал о крылатой ракете Х-50, производство которой планирует возобновить Россия.

"Она не является новой, ее разработки еще со времен Советского Союза проводились, но противник почему-то решил именно ее возобновлять. С чем это связано? Возможно, есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпаса. Возможно, это более дешевый процесс", – рассказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что Х-50 – это ракета точно такого же типа и тактико-технических характеристик, как и те которые Россия применяла против украинской критической инфраструктуры и других объектов.

СПРАВКА. Крылатая ракета Х-50 сможет поражать цели на дальности до 1500 км. Она является дозвуковой, использующей систему наведения стратегической ракеты Х-101. В отличие от Х-101, Х-50 имеет меньший по размерам планер. Эта ракета имеет длину 6 метров и массу около 1600 кг, ее крейсерская скорость полета — 700 км/ч (максимальная — 950 км/ч). Носителями Х-50 являются бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.

"То, что они только объявили о планах делать – это только объявление. Будем надеяться, что в условиях санкций им будет непросто это сделать. Произвести любую крылатую ракету – это не так быстро", – пояснил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, Россия десятилетиями накапливала стратегический запас ракет, который потратила за полгода на атаки по Украине.

"Разумеется, они будут пополнять свой арсенал. А чем же угрожать миру, если уже ракет нет?" – резюмировал Игнат.

Вчера представитель Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что российские оккупанты планируют начать серийное производство ракет Х-50 в июне 2023 года, чтобы снова активизировать удары по Украине осенью.

Читайте также: Россия будет менять основные цели своих ракет и дронов с энергетических на военные – ГУР 

Наталія Медведєва
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крылатая ракета война воздушные силы Юрий Игнат х-50
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