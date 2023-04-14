Воздушные силы: Россия планирует делать ракеты Х-50, но это непросто, хоть они и старые
В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины прокомментировали планы России возобновить производство крылатых ракет Х-50 – это непросто, особенно в условиях санкций. Об этом сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он напомнил, что россияне использовали стратегический запас своих ракет – с 11 сентября 2022 года, когда начались активные атаки на украинскую критическую инфраструктуру, Россия применила более 850 крылатых ракет разных типов – в основном это Искандер-М, Х-101, Х-555 и Калибр.
Игнат рассказал о крылатой ракете Х-50, производство которой планирует возобновить Россия.
"Она не является новой, ее разработки еще со времен Советского Союза проводились, но противник почему-то решил именно ее возобновлять. С чем это связано? Возможно, есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпаса. Возможно, это более дешевый процесс", – рассказал спикер Воздушных сил.
Он отметил, что Х-50 – это ракета точно такого же типа и тактико-технических характеристик, как и те которые Россия применяла против украинской критической инфраструктуры и других объектов.
"То, что они только объявили о планах делать – это только объявление. Будем надеяться, что в условиях санкций им будет непросто это сделать. Произвести любую крылатую ракету – это не так быстро", – пояснил Игнат.
По словам спикера Воздушных сил, Россия десятилетиями накапливала стратегический запас ракет, который потратила за полгода на атаки по Украине.
"Разумеется, они будут пополнять свой арсенал. А чем же угрожать миру, если уже ракет нет?" – резюмировал Игнат.
Вчера представитель Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что российские оккупанты планируют начать серийное производство ракет Х-50 в июне 2023 года, чтобы снова активизировать удары по Украине осенью.
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