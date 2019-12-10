Встреча Зеленского и Путина. В Кремле оценили итоги

Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)

В Кремле оценили результаты встречи президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина на нормандском саммите в Париже. Об этом сообщают росСМИ.

У Путина отметили, что стороны успели "озвучить свои подходы", но их не удалось согласовать, поэтому "будут новые переговоры". На встрече президентов, по данным росСМИ, обсуждались темы, связанные с газовым спором Украины и РФ.

Участники переговоров якобы "постоянно выражали несогласие с теми или иными формулировками". Также у Путина не исключают возможности "изменения нормандского формата, о котором говорил Зеленский".

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

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