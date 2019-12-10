Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Встреча Зеленского и Путина. В Кремле оценили итоги

Встреча Зеленского и Путина. В Кремле оценили итоги - Фото
Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)
10.12.2019, 14:08

У президента РФ не исключают возможности "изменения нормандского формата, о котором говорил президент Украины"

В Кремле оценили результаты встречи президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина на нормандском саммите в Париже. Об этом сообщают росСМИ.

У Путина отметили, что стороны успели "озвучить свои подходы", но их не удалось согласовать, поэтому "будут новые переговоры". На встрече президентов, по данным росСМИ, обсуждались темы, связанные с газовым спором Украины и РФ. 

Участники переговоров якобы "постоянно выражали несогласие с теми или иными формулировками". Также у Путина не исключают возможности "изменения нормандского формата, о котором говорил Зеленский".

Читайте также: Путин вспомнил о русском языке в Украине, Зеленский ответил

Напишите нам
Владимир Зеленский владимир путин нормандский формат нормандский саммит
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 