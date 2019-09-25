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Встрече Зеленского и Трампа пытались помешать - WP

Встрече Зеленского и Трампа пытались помешать - WP - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
25.09.2019, 10:25

Чиновники якобы подозревали, что президент США может использовать встречу в личных политических целях

Некоторые высокопоставленные чиновники вели закулисную работу, чтобы отложить встречу президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника.

"Очень много людей старались не допустить встречи (Зеленского и Трампа - ред.), поскольку она может быть посвящена вовсе не отношениям Украины и США", - заявил источник WP на условиях анонимности. Чиновники, по его словам, опасались того, что Трамп в беседе попробует надавить на Зеленского и получить информацию, способную повредить потенциальному сопернику Трампа на выборах 2020 года Джозефу Байдену.

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В Белом доме отрицают попытки сорвать встречу президентов. Чиновники настаивают, что внимание Трампа было сосредоточено на том, чтобы искоренить коррупцию в Украине, и никаких сомнений ни у кого не было.

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