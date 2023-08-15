ВСУ о приоритетах ракетных ударов России: Аэродромы всегда под прицелом. Ищут слабости ПВО

Одним из главных приоритетов ракетных ударов российских оккупантов являются украинские военные аэродромы. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге в Укринформе.

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По его словам, аэродромы, критическая инфраструктура, порты и промышленность — это приоритетные цели россиян.

Насчет аэродромов он отметил, что враг ощущает работу украинской авиации, а поэтому хочет ее нейтрализовать.

"Ни для кого не секрет, что пилоты, которые сегодня воюют в условиях постоянных регулярных обстрелов врага, имеют соответствующие предохранители. Они не только сохраняют технику, жизнь людей, но наносят оккупанту болезненные удары по его тылам, по его командованию и его логистике", — сказал Игнат.

Также в эфире национального телемарафона спикер ВС затронул ракетный удар захватчиков в ночь на 15 августа.

Он заявил, что четыре ракеты Х-22 ударили по Донецкой области — данный тип вооружения может сбивать только система Patriot.

"Хотелось бы лучшего результата. Ракеты постоянно меняли маршрут, искали слабые места нашей ПВО. Иногда ракеты разворачиваются на 180 градусов. Как правило маршруты ракет программируют заранее. Были бы у нас F-16, был бы результат в 100%", — резюмировал Игнат.

Ранее стало известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре, враг ударил по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Фото из Львова можно посмотреть здесь.

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