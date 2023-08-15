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ЗСУ про пріоритети ракетних ударів Росії: Аеродроми завжди під прицілом. Шукають слабкості ППО

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 13:39
ЗСУ про пріоритети ракетних ударів Росії: Аеродроми завжди під прицілом. Шукають слабкості ППО - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Одним із головних пріоритетів ракетних ударів російських окупантів є українські військові аеродроми. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в Укрінформі.

За його словами, аеродроми, критична інфраструктура, порти та промисловість — це пріоритетні цілі росіян.

Щодо аеродромів, він зазначив, що ворог відчуває роботу української авіації, а тому хоче її нейтралізувати.

"Ні для кого не секрет, що пілоти, які сьогодні воюють в умовах постійних регулярних обстрілів ворога, мають відповідні запобіжники. Вони не лише зберігають техніку, життя людей, але завдають окупанту болючих ударів по його тилах, його командуванню та його логістиці", — сказав Ігнат.

Також в ефірі національного телемарафону спікер ПС торкнувся ракетного удару загарбників у ніч на 15 серпня.

Він заявив, що чотири ракети Х-22 вдарили по Донецькій області — цей тип озброєння може збивати тільки система Patriot.

"Хотілося б кращого результату. Ракети постійно змінювали маршрут, шукали слабкі місця нашої ППО. Іноді ракети розвертаються на 180 градусів. Як правило, маршрути ракет програмують заздалегідь. Були б у нас F-16, був би результат у 100%", — резюмував Ігнат.

Раніше стало відомо про прильоти у Львові, Луцьку та Дніпрі, ворог вдарив по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Фото зі Львова можна переглянути тут.

Читайте також: Наймасштабніший за війну удар Росії по заходу України: прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах

Дмитро Гриниченко
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