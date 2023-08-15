ЗСУ про пріоритети ракетних ударів Росії: Аеродроми завжди під прицілом. Шукають слабкості ППО
Одним із головних пріоритетів ракетних ударів російських окупантів є українські військові аеродроми. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу в Укрінформі.
За його словами, аеродроми, критична інфраструктура, порти та промисловість — це пріоритетні цілі росіян.
Щодо аеродромів, він зазначив, що ворог відчуває роботу української авіації, а тому хоче її нейтралізувати.
"Ні для кого не секрет, що пілоти, які сьогодні воюють в умовах постійних регулярних обстрілів ворога, мають відповідні запобіжники. Вони не лише зберігають техніку, життя людей, але завдають окупанту болючих ударів по його тилах, його командуванню та його логістиці", — сказав Ігнат.
Також в ефірі національного телемарафону спікер ПС торкнувся ракетного удару загарбників у ніч на 15 серпня.
Він заявив, що чотири ракети Х-22 вдарили по Донецькій області — цей тип озброєння може збивати тільки система Patriot.
"Хотілося б кращого результату. Ракети постійно змінювали маршрут, шукали слабкі місця нашої ППО. Іноді ракети розвертаються на 180 градусів. Як правило, маршрути ракет програмують заздалегідь. Були б у нас F-16, був би результат у 100%", — резюмував Ігнат.
Раніше стало відомо про прильоти у Львові, Луцьку та Дніпрі, ворог вдарив по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Фото зі Львова можна переглянути тут.
- Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.
- Отримавши американські винищувачі F-16, Україна зможе бити ПКР AGM-84 Harpoon по флоту росіян у Чорному та Азовському морях, повідомив начальник авіації ПС ЗСУ Голубцов.
- Але WP повідомила 11 серпня, що бойова підготовка всього шести льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнеться нібито лише з 2024-го.
- Вдень 11 серпня РФ вдарила чотирма ракетами Х-47 "Кинджал": зафіксовано три прильоти поблизу аеродрому в Коломиї. Спікер ПС Ігнат заявив, що росіяни намагалися знищити льотчиків, які поїдуть навчатися на F-16.
Читайте також: Наймасштабніший за війну удар Росії по заходу України: прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах
Коментарі