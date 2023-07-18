ВСУ о ситуации на линии Купянск-Лиман: Россия хочет прорваться и заставить нас отступить

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на участке фронта Купянск-Лиман и заставить Силы обороны отступить. Об этом на брифинге сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, на линии Купянск-Лиман россияне пытаются перехватить инициативу, заставить украинские подразделения отступить и прорвать боевые порядки.

"Но много недель им это не удается. Силы обороны сдерживают врага. Наши штабы работают", — сказал Череватый.

Он отметил, что на данном участке за сутки было 536 обстрелов, восемь боевых столкновений и 10 авианалетов — уничтожено 34 оккупанта, 115 ранено, подбиты танк, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка "Пион", две пушки, БПЛА, семь машин и три склада боеприпасов.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.

На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.

Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.

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