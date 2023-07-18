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ВСУ о ситуации на линии Купянск-Лиман: Россия хочет прорваться и заставить нас отступить

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 10:47
ВСУ о ситуации на линии Купянск-Лиман: Россия хочет прорваться и заставить нас отступить - Фото
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на участке фронта Купянск-Лиман и заставить Силы обороны отступить. Об этом на брифинге сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. 

По его словам, на линии Купянск-Лиман россияне пытаются перехватить инициативу, заставить украинские подразделения отступить и прорвать боевые порядки. 

"Но много недель им это не удается. Силы обороны сдерживают врага. Наши штабы работают", — сказал Череватый.

Он отметил, что на данном участке за сутки было 536 обстрелов, восемь боевых столкновений и 10 авианалетов — уничтожено 34 оккупанта, 115 ранено, подбиты танк, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка "Пион", две пушки, БПЛА, семь машин и три склада боеприпасов. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбасснаступлениекупянскЛиманСергей Череватый
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