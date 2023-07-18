ЗСУ про ситуацію на лінії Куп'янськ-Лиман: Росія хоче прорватися і змусити нас відступити

Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман та змусити Сили оборони відступити. Про це на брифінгу повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на лінії Куп'янськ-Лиман росіяни намагаються перехопити ініціативу, змусити українські підрозділи відступити та прорвати бойові порядки.

"Але багато тижнів їм це не вдається. Сили оборони стримують ворога. Наші штаби працюють", — сказав Череватий.

Він зазначив, що на цій ділянці за добу було 536 обстрілів, вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів — знищено 34 окупанти, 115 поранено, підбито танк, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку "Піон", дві гармати, БПЛА, сім машин та три склади боєприпасів.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.

Читайте також: "Передайте нашим...". Сирський показав відео відбиття атаки росіян на позиції ЗСУ – карта

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.