ЗСУ про ситуацію на лінії Куп'янськ-Лиман: Росія хоче прорватися і змусити нас відступити
Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман та змусити Сили оборони відступити. Про це на брифінгу повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
За його словами, на лінії Куп'янськ-Лиман росіяни намагаються перехопити ініціативу, змусити українські підрозділи відступити та прорвати бойові порядки.
"Але багато тижнів їм це не вдається. Сили оборони стримують ворога. Наші штаби працюють", — сказав Череватий.
Він зазначив, що на цій ділянці за добу було 536 обстрілів, вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів — знищено 34 окупанти, 115 поранено, підбито танк, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку "Піон", дві гармати, БПЛА, сім машин та три склади боєприпасів.
- Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
Читайте також: "Передайте нашим...". Сирський показав відео відбиття атаки росіян на позиції ЗСУ – карта
Коментарі