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ЗСУ про ситуацію на лінії Куп'янськ-Лиман: Росія хоче прорватися і змусити нас відступити

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 10:47
ЗСУ про ситуацію на лінії Куп'янськ-Лиман: Росія хоче прорватися і змусити нас відступити - Фото
Сергій Череватий (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман та змусити Сили оборони відступити. Про це на брифінгу повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, на лінії Куп'янськ-Лиман росіяни намагаються перехопити ініціативу, змусити українські підрозділи відступити та прорвати бойові порядки.

"Але багато тижнів їм це не вдається. Сили оборони стримують ворога. Наші штаби працюють", — сказав Череватий.

Він зазначив, що на цій ділянці за добу було 536 обстрілів, вісім бойових зіткнень і 10 авіанальотів — знищено 34 окупанти, 115 поранено, підбито танк, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку "Піон", дві гармати, БПЛА, сім машин та три склади боєприпасів.

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Дмитро Гриниченко
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війнаДонбаснаступКуп'янськЛиманСергій Череватий
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