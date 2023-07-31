ВСУ об ударе по Кривому Рогу: Предварительно, баллистика. Если Искандер, то били намеренно

Российские оккупанты, предварительно, нанесли удары по Кривому Рогу баллистическими ракетами. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, предварительно, враг ударил баллистикой.

"Мы знаем их разрушительную силу и скорость. Точный тип ракет будет объявлен, когда найдут осколки. Мы говорили неоднократно, что баллистика вылетает из наземной установки, до прилета буквально считанные минуты, мало времени на реагирование", — сказал Игнат.

Он отметил, что если россияне били ракетой "Искандер-М", то удар по дому и учебному заведению был намеренным.

"Это высокоточное оружие. Терроризм чистой воды", — резюмировал спикер ВСУ.

Днем 31 июля российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. До этого россияне обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град", есть погибший и раненые.

Около двенадцати часов ночи 31 июля захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.

Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

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