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ВСУ об ударе по Кривому Рогу: Предварительно, баллистика. Если Искандер, то били намеренно

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 11:14
ВСУ об ударе по Кривому Рогу: Предварительно, баллистика. Если Искандер, то били намеренно - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты, предварительно, нанесли удары по Кривому Рогу баллистическими ракетами. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, предварительно, враг ударил баллистикой. 

"Мы знаем их разрушительную силу и скорость. Точный тип ракет будет объявлен, когда найдут осколки. Мы говорили неоднократно, что баллистика вылетает из наземной установки, до прилета буквально считанные минуты, мало времени на реагирование", — сказал Игнат.

Он отметил, что если россияне били ракетой "Искандер-М", то удар по дому и учебному заведению был намеренным. 

"Это высокоточное оружие. Терроризм чистой воды", — резюмировал спикер ВСУ.

  • Днем 31 июля российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. До этого россияне обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град", есть погибший и раненые.
  • Около двенадцати часов ночи 31 июля захватчики нанесли ракетный удар по Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за ракетной опасности, впоследствии ее отменили.
  • Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

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Дмитрий Гриниченко
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Искандер-Мвойнаракетный ударкривой рогвоздушные силыЮрий Игнат
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