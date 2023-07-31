ЗСУ про удар по Кривому Рогу: Попередньо, балістика. Якщо Іскандер-М, то били навмисно

Російські окупанти, попередньо, завдали ударів по Кривому Рогу балістичними ракетами. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, попередньо, ворог вдарив балістикою.

"Ми знаємо їхню руйнівну силу і швидкість. Точний тип ракет буде оголошено, коли знайдуть уламки. Ми говорили неодноразово, що балістика вилітає з наземної установки, до прильоту буквально лічені хвилини, мало часу на реагування", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що якщо росіяни били ракетою "Іскандер-М", то удар по будинку та навчальному закладу був навмисним.

"Це високоточна зброя. Тероризм чистої води", — резюмував речник ЗСУ.

Вдень 31 липня російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу. До цього росіяни обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град", є загиблий та поранені.

Близько дванадцятої години ночі 31 липня загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.

Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

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