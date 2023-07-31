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ЗСУ про удар по Кривому Рогу: Попередньо, балістика. Якщо Іскандер-М, то били навмисно

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 11:14
ЗСУ про удар по Кривому Рогу: Попередньо, балістика. Якщо Іскандер-М, то били навмисно - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти, попередньо, завдали ударів по Кривому Рогу балістичними ракетами. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, попередньо, ворог вдарив балістикою.

"Ми знаємо їхню руйнівну силу і швидкість. Точний тип ракет буде оголошено, коли знайдуть уламки. Ми говорили неодноразово, що балістика вилітає з наземної установки, до прильоту буквально лічені хвилини, мало часу на реагування", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що якщо росіяни били ракетою "Іскандер-М", то удар по будинку та навчальному закладу був навмисним.

"Це високоточна зброя. Тероризм чистої води", — резюмував речник ЗСУ.

  • Вдень 31 липня російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу. До цього росіяни обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град", є загиблий та поранені.
  • Близько дванадцятої години ночі 31 липня загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.
  • Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

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Дмитро Гриниченко
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