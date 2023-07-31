ЗСУ про удар по Кривому Рогу: Попередньо, балістика. Якщо Іскандер-М, то били навмисно
Російські окупанти, попередньо, завдали ударів по Кривому Рогу балістичними ракетами. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
За його словами, попередньо, ворог вдарив балістикою.
"Ми знаємо їхню руйнівну силу і швидкість. Точний тип ракет буде оголошено, коли знайдуть уламки. Ми говорили неодноразово, що балістика вилітає з наземної установки, до прильоту буквально лічені хвилини, мало часу на реагування", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що якщо росіяни били ракетою "Іскандер-М", то удар по будинку та навчальному закладу був навмисним.
"Це високоточна зброя. Тероризм чистої води", — резюмував речник ЗСУ.
- Вдень 31 липня російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу. До цього росіяни обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град", є загиблий та поранені.
- Близько дванадцятої години ночі 31 липня загарбники завдали ракетного удару по Харківщині. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні через ракетну небезпеку, згодом її скасували.
- Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.
Дивіться також: Кривий Ріг. Зеленський: Є влучання в житлові будинки та корпус університету – відео
Коментарі