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ВСУ подтвердили удар по Феодосии. Там большое нефтехранилище для Черноморского флота

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 11:31
ВСУ подтвердили удар по Феодосии. Там большое нефтехранилище для Черноморского флота - Фото
Работа ПВО над Феодосией (Фото: скриншот с видео)

В оперативном командовании "Юг" подтвердили удар по временно оккупированной Феодосии в ночь на 4 августа. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

По ее словам, в Феодосии расположено крупное нефтяное хранилище россиян, где могут храниться очень большие запасы топлива для Черноморского флота РФ. 

"Об этом говорилось и когда расцвела первая "бавовна", еще в районе Севастополя, в подобном учреждении. Понятно, что они будут защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что обеспечение топливом — это один из главных элементов боевой готовности. 

"Поэтому "бавовна" будет цвести. И это неизбежно", — резюмировала спикер ВСУ. 

Смотрите также: В Феодосии взрывы, работает ПВО оккупантов – видео

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымвременно оккупированные территорииФеодосияОК ЮгНаталья Гуменюк
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