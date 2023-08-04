ВСУ подтвердили удар по Феодосии. Там большое нефтехранилище для Черноморского флота
В оперативном командовании "Юг" подтвердили удар по временно оккупированной Феодосии в ночь на 4 августа. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.
По ее словам, в Феодосии расположено крупное нефтяное хранилище россиян, где могут храниться очень большие запасы топлива для Черноморского флота РФ.
"Об этом говорилось и когда расцвела первая "бавовна", еще в районе Севастополя, в подобном учреждении. Понятно, что они будут защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что обеспечение топливом — это один из главных элементов боевой готовности.
"Поэтому "бавовна" будет цвести. И это неизбежно", — резюмировала спикер ВСУ.
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- Один из Shahed-136, атаковавший Измаил 2 августа, мог упасть в Румынии после перехвата ПВО ВСУ, сообщили очевидцы. Официально Румыния, страна НАТО, "пока не нашла доказательств".
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