ЗСУ підтвердили удар по Феодосії. Там велике нафтосховище для Чорноморського флоту Росії

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили удар по тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 4 серпня. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

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За її словами, у Феодосії розташоване велике нафтове сховище росіян, де можуть зберігатися великі запаси палива для Чорноморського флоту РФ.

"Про це йшлося і коли розцвіла перша "бавовна", ще в районі Севастополя, в подібній установі. Зрозуміло, що вони захищатимуть цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена до певної міри в цих місцях", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що забезпечення паливом — це один із головних елементів бойової готовності.

"Тому "бавовна" буде цвісти. І це неминуче", — резюмувала речниця ЗСУ.

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