ЗСУ підтвердили удар по Феодосії. Там велике нафтосховище для Чорноморського флоту Росії
В оперативному командуванні "Південь" підтвердили удар по тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 4 серпня. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.
За її словами, у Феодосії розташоване велике нафтове сховище росіян, де можуть зберігатися великі запаси палива для Чорноморського флоту РФ.
"Про це йшлося і коли розцвіла перша "бавовна", ще в районі Севастополя, в подібній установі. Зрозуміло, що вони захищатимуть цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена до певної міри в цих місцях", — сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що забезпечення паливом — це один із головних елементів бойової готовності.
"Тому "бавовна" буде цвісти. І це неминуче", — резюмувала речниця ЗСУ.
- 17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди та кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам.
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- Один із Shahed-136, який атакував Ізмаїл 2 серпня, міг впасти в Румунії після перехоплення ППО ЗСУ, повідомили очевидці. Офіційно Румунія, країна НАТО, "поки не знайшла доказів".
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