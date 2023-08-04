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ЗСУ підтвердили удар по Феодосії. Там велике нафтосховище для Чорноморського флоту Росії

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 11:31
ЗСУ підтвердили удар по Феодосії. Там велике нафтосховище для Чорноморського флоту Росії - Фото
Робота ППО над Феодосією (Фото: скриншот з відео)

В оперативному командуванні "Південь" підтвердили удар по тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 4 серпня. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, у Феодосії розташоване велике нафтове сховище росіян, де можуть зберігатися великі запаси палива для Чорноморського флоту РФ.

"Про це йшлося і коли розцвіла перша "бавовна", ще в районі Севастополя, в подібній установі. Зрозуміло, що вони захищатимуть цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена до певної міри в цих місцях", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що забезпечення паливом — це один із головних елементів бойової готовності.

"Тому "бавовна" буде цвісти. І це неминуче", — резюмувала речниця ЗСУ.

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Дмитро Гриниченко
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кримвійнаФеодосіятимчасово окуповані територіїНаталія ГуменюкОК Південь
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