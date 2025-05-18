Выборы в Польше: побеждает проукраинский Тшасковский, но будет второй тур – экзитпол

Рафал Тшасковский (Фото: PIOTR NOWAK / EPA)

В первом туре президентских выборов в Польше побеждает проукраинский кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, но ему придется соперничать во втором туре со скандальным Каролем Навроцким. Об этом свидетельствуют данные экзитпола компании Ipsos, передает медиа Polsat News.

По данным Ipsos, кандидат от правящей партии Гражданская платформа Тшасковского имеет 30,8% голосов, а поддерживаемый консервативной политсилой Право и справедливость Навроцкий получает 29,1%.

Эти результаты были опубликованы вскоре после закрытия избирательных участков.

Поскольку, согласно опросу, оба кандидата не набирают 50%+ голосов, то через две недели, 1 июня, должен состояться второй тур.

Официальные окончательные результаты голосования появятся позже.

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6 мая Польша обвинила Россию в попытке вмешаться в президентские выборы.

16 мая сайт руководящей партии Польши Гражданская платформа испытал кибератаки за несколько часов до начала предвыборной кампании перед первым туром президентских выборов 18 мая.

18 мая ГУР сообщил, что на фоне президентских выборов в Польше Россия активизировала очередную фазу информационной войны, создавая клоны реальных западных медиа.