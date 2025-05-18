Выборы в Польше: побеждает проукраинский Тшасковский, но будет второй тур – экзитпол
Рафал Тшасковский (Фото: PIOTR NOWAK / EPA)

В первом туре президентских выборов в Польше побеждает проукраинский кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, но ему придется соперничать во втором туре со скандальным Каролем Навроцким. Об этом свидетельствуют данные экзитпола компании Ipsos, передает медиа Polsat News.

По данным Ipsos, кандидат от правящей партии Гражданская платформа Тшасковского имеет 30,8% голосов, а поддерживаемый консервативной политсилой Право и справедливость Навроцкий получает 29,1%.

Эти результаты были опубликованы вскоре после закрытия избирательных участков.

Поскольку, согласно опросу, оба кандидата не набирают 50%+ голосов, то через две недели, 1 июня, должен состояться второй тур.

Официальные окончательные результаты голосования появятся позже.

СПРАВКА.
Навроцкий – руководитель института национальной памяти Польши, который выступал против европейской интеграции Украины, спекулируя на теме Волынской трагедии. В то же время Тшасковский последовательно поддерживает Украину, в частности, делал это во время "зернового конфликта" между Киевом и Варшавой осенью 2023 года. После встречи с Зеленским в январе 2025 политик заявил: "Нет сомнений, что членство Украины в НАТО и Европейском Союзе отвечает интересам Польши, укрепляя нашу безопасность".
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