Вибори у Польщі: перемагає проукраїнський Тшасковський, але буде другий тур – екзитпол
Рафал Тшасковський (Фото: PIOTR NOWAK / EPA)

У першому турі президентських виборів у Польщі перемагає проукраїнський кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський, але йому доведеться змагатися у другому турі зі скандальним Каролем Навроцьким. Про це свідчать дані екзитполу компанії Ipsos, передає медіа Polsat News.

За даними Ipsos, кандидат від керівної партії Громадянська платформа Тшасковський має 30,8% голосів, а підтримуваний консервативною політсилою Право і справедливість Навроцький отримує 29,1%.

Ці результати були опубліковані невдовзі після закриття виборчих дільниць.

Оскільки, згідно з опитуванням, обидва кандидати не набирають 50%+ голосів, то за два тижні, 1 червня, має відбутися другий тур.

Офіційні остаточні результати голосування з'являться пізніше.

ДОВІДКА.
Навроцький – керівник інституту національної пам'яті Польщі, який виступав проти європейської інтеграції України, спекулюючи на темі Волинської трагедії. Натомість Тшасковський послідовно підтримує Україну, зокрема, робив це під час "зернового конфлікту" між Києвом та Варшавою восени 2023 року. Після зустрічі з Зеленським у січні 2025-го політик заявив: "Немає сумнівів, що членство України в НАТО і Європейському Союзі відповідає інтересам Польщі, зміцнюючи нашу безпеку".
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