Вибори у Польщі: перемагає проукраїнський Тшасковський, але буде другий тур – екзитпол

Рафал Тшасковський (Фото: PIOTR NOWAK / EPA)

У першому турі президентських виборів у Польщі перемагає проукраїнський кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський, але йому доведеться змагатися у другому турі зі скандальним Каролем Навроцьким. Про це свідчать дані екзитполу компанії Ipsos, передає медіа Polsat News.

За даними Ipsos, кандидат від керівної партії Громадянська платформа Тшасковський має 30,8% голосів, а підтримуваний консервативною політсилою Право і справедливість Навроцький отримує 29,1%.

Ці результати були опубліковані невдовзі після закриття виборчих дільниць.

Оскільки, згідно з опитуванням, обидва кандидати не набирають 50%+ голосів, то за два тижні, 1 червня, має відбутися другий тур.

Офіційні остаточні результати голосування з'являться пізніше.

Читайте також Трамп зустрівся з кандидатом у президенти Польщі, який раніше висловився проти України в ЄС

6 травня Польща звинуватила Росію у спробі втрутитися у президентські вибори.

16 травня сайт керівної партії Польщі Громадянська платформа зазнав кібератаки за кілька годин до початку передвиборчої кампанії перед першим туром президентських виборів 18 травня.

18 травня ГУР повідомив, що на тлі президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни, створюючи клони реальних західних медіа.