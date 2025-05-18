Вибори у Польщі: перемагає проукраїнський Тшасковський, але буде другий тур – екзитпол
У першому турі президентських виборів у Польщі перемагає проукраїнський кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський, але йому доведеться змагатися у другому турі зі скандальним Каролем Навроцьким. Про це свідчать дані екзитполу компанії Ipsos, передає медіа Polsat News.
За даними Ipsos, кандидат від керівної партії Громадянська платформа Тшасковський має 30,8% голосів, а підтримуваний консервативною політсилою Право і справедливість Навроцький отримує 29,1%.
Ці результати були опубліковані невдовзі після закриття виборчих дільниць.
Оскільки, згідно з опитуванням, обидва кандидати не набирають 50%+ голосів, то за два тижні, 1 червня, має відбутися другий тур.
Офіційні остаточні результати голосування з'являться пізніше.
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