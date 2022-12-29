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Взрывы в Киеве. Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в городе

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 09:31
Взрывы в Киеве. Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в городе - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил жителей города о возможных перебоях со светом. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, в столице прозвучало несколько взрывов.

Он отметил, что возможны перебои со светом в городе. Кличко призвал жителей зарядить телефоны и другие устройства, а также сделать запас воды. 

Ранее в военной администрации Киева сообщали о работе противовоздушной обороны, обломки одной из российских ракет повредили частный дом в Дарницком районе и припаркованный автомобиль.

Читайте также: Новый массированный удар России ракетами по Украине – хронология событий 

Дмитро Гриниченко
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