Взрывы в Киеве. Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в городе
29.12.2022, 09:31
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил жителей города о возможных перебоях со светом. Об этом он написал в Telegram.
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По его словам, в столице прозвучало несколько взрывов.
Он отметил, что возможны перебои со светом в городе. Кличко призвал жителей зарядить телефоны и другие устройства, а также сделать запас воды.
Ранее в военной администрации Киева сообщали о работе противовоздушной обороны, обломки одной из российских ракет повредили частный дом в Дарницком районе и припаркованный автомобиль.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- В прошлый раз Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины 16 декабря. ПВО отработала "неплохо", сообщили в Воздушных силах.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
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