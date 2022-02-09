Януковичу сообщили о новом подозрении – подстрекательство к дезертирству

Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса генпрокурора сообщили беглому диктатору Виктору Януковичу о новом подозрении – в подстрекательстве военнослужащих управления государственной охраны к дезертирству. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, 24 февраля 2014 года Янукович, скрываясь от уголовной ответственности за преступления против участников акций протеста, склонил к дезертирству замначальника УГО – начальника службы безопасности президента.

Как следствие, начальник охраны не вернулся к месту службы из служебной командировки в Крым, а вместе с подозреваемым выехал в Россию.

Как отмечается, в ближайшее время будет принято решение об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании Януковичу меры пресечения (заочно).

2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.

5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы.

1 февраля суд заочно арестовал экс-замначальника управления госохраны – начальника службы безопасности президента Константина Кобзаря, которого подозревают в дезертирстве и незаконной переправке людей через госграницу Украины в сговоре с группой лиц.

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Наталия Медведева

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