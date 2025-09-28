Явка на выборах в Молдове – 35%. Полиция сообщила о подвозе избирателей из России в Минск

Свои голоса уже отдали более 1 млн человек, выборы в Молдове можно считать состоявшимися

Выборы в Молдове (Фото: Dumitru Doru/EPA)

По состоянию на 15:00 явка на парламентских выборах в Молдове достигла 35%, в то же время полиция зафиксировала вероятное нарушение в виде организованной перевозки избирателей из России в Беларусь.

Так, по данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, явка на 15:00 составила 35%. Свои голоса отдали более 1 млн человек. Распределение избирателей по полу: более 53% женщины и 46% – мужчины.

Это означает, что парламентские выборы в Молдове можно считать состоявшимися. Для этого нужно было участие не менее трети избирателей, внесенных в списки.

Как сообщила пресс-служба полиции Молдовы, правоохранители получили сообщение об организованной перевозке избирателей из России в Беларусь, что является нарушением национального законодательства.

"Помните, что организованная перевозка избирателей запрещена законом, классифицируется как попытка незаконно повлиять на избирательный процесс", – говорится в сообщении.

В этом контексте правоохранители принимают меры по проверке и выявлению обстоятельств с целью установления причастных и недопущения таких действий.

Полиция опубликовала видео из автобуса, который, вероятно, перевозил избирателей.

Избирательные участки открылись в Молдове в 07:00. Они будут работать до 21:00. В России для граждан Молдовы открыли два избирательных участка в Москве. В Беларуси – один в Минске.

22 сентября Bloomberg писало, что Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове.

В тот же день в Молдове правоохранители провели более 250 обысков в рамках дела о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации.

26 сентября с гонки сняли пророссийскую партию "Сердце Молдовы".