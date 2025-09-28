Явка на виборах у Молдові досягла 35%. Поліція повідомила про підвіз виборців з РФ у Мінськ

Свої голоси вже віддали понад 1 млн людей, вибори в Молдові можна вважати такими, що відбулися

Вибори в Молдові (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Станом на 15:00 явка на парламентських виборах у Молдові досягла 35%, водночас поліція зафіксувала ймовірне порушення у вигляді організованого перевезення виборців з Росії до Білорусі.

Так, за даними Центральної виборчої комісії Молдови, явка на 15:00 становила 35%. Свої голоси віддали понад 1 млн людей. Розподіл виборців за статтю: понад 53% жінки та 46% – чоловіки.

Це означає, що парламентські вибори в Молдові можна вважати такими, що відбулися. Для цього потрібна була участь не менше третини виборців, внесених до списків.

Як повідомила пресслужба поліції Молдови, правоохоронці отримали повідомлення про організоване перевезення виборців з Росії до Білорусі, що є порушенням національного законодавства.

"Пам'ятайте, що організоване перевезення виборців заборонено законом, класифікується як спроба незаконно вплинути на виборчий процес", – йдеться у повідомленні.

У цьому контексті правоохоронці вживають заходів щодо перевірки та виявлення обставин з метою виявлення причетних та недопущення таких дій.

Поліція опублікувала відео з автобуса, який, імовірно, перевозив виборців.

Виборчі дільниці відкрились у Молдові о 07:00. Вони працюватимуть до 21:00. У Росії для громадян Молдови відкрили дві виборчі дільниці в Москві. У Білорусі – одну в Мінську.

22 вересня Bloomberg писало, що Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові.

Того самого дня в Молдові правоохоронці провели понад 250 обшуків у межах справи про підготовку масових заворушень і дестабілізацію.

26 вересня з перегонів зняли проросійську партію "Серце Молдови".