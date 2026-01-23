За Тимошенко внесли все 33 млн грн залога

Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)

За подозреваемую в предложении взяток народным депутатам главу фракции Родина Юлию Тимошенко внесли залог. Это LIGA.net подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

В ведомстве сообщили, что за политика было внесено весь объем залога 33 280 000 грн, назначенный ВАКСом 16 января.

Читайте также Лояльность за деньги. Что нужно знать о конвертах для депутатов

Сама же Тимошенко написала в Facebook, что залог помогла внести ее команда.

Проект Радио Свобода "Схемы", со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, пишет, что залог внесли 10 физических лиц платежами от 180 000 до 8 млн грн.

Среди них, утверждают "Схемы", есть нардеп от Батькивщины Константин Бондарев, которого называют одним из главных спонсоров политсилы, и который внес 5 млн грн.

20 января 13,65 млн грн залога внесли два человека, связанных с Бондаревым, сообщали собеседники издания Украинская правда из числа правоохранителей.

Ранее, 15 января, глава Батькивщины утверждалачто не сможет оплатить залог из-за блокировки счетов.