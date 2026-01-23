За Тимошенко внесли все 33 млн грн залога
За подозреваемую в предложении взяток народным депутатам главу фракции Родина Юлию Тимошенко внесли залог. Это LIGA.net подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
В ведомстве сообщили, что за политика было внесено весь объем залога 33 280 000 грн, назначенный ВАКСом 16 января.
Сама же Тимошенко написала в Facebook, что залог помогла внести ее команда.
Проект Радио Свобода "Схемы", со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, пишет, что залог внесли 10 физических лиц платежами от 180 000 до 8 млн грн.
Среди них, утверждают "Схемы", есть нардеп от Батькивщины Константин Бондарев, которого называют одним из главных спонсоров политсилы, и который внес 5 млн грн.
20 января 13,65 млн грн залога внесли два человека, связанных с Бондаревым, сообщали собеседники издания Украинская правда из числа правоохранителей.
Ранее, 15 января, глава Батькивщины утверждалачто не сможет оплатить залог из-за блокировки счетов.
- 14 января НАБУ и САП объявили Тимошенко подозрение в предложении взяток нардепам из других фракций за голосование. Правоохранители опубликовали "прослушка"как утверждается, с политикой. Она же называет это "политическим заказом" против нее.
- Накануне вручения подозрения собеседник ЛИГА.net из "слуг", комментируя то, что Рада не смогла с первого раза принять новые назначения министров, утверждал, что благодаря своему голосованию Батькивщина хотела получить от СН определенные кадровые назначения.
- 20 января президент Зеленский заявил, что не видит связи между расследованием в отношении Тимошенко и возможными выборами в Украине.
- 21 января ВАКС арестовал часть имущества Тимошенко.
