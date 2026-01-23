За Тимошенко внесли всі 33 млн грн застави

Юлія Тимошенко (Фото: пресслужба Батьківщини)

За підозрювану у пропозиції хабарів народним депутатам главу фракції Батьківщина Юлію Тимошенко внесли заставу. Це LIGA.net підтвердили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

У відомстві повідомили, що за політикиню було внесено весь обсяг застави 33 280 000 грн, призначеної ВАКСом 16 січня.

Сама ж Тимошенко написала у Facebook, що заставу допомогла внести її команда.

Проєкт Радіо Свобода "Схеми", з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, пише, що заставу внесли 10 фізичних осіб платежами від 180 000 до 8 млн грн.

З-поміж них, стверджують "Схеми", є нардеп від Батьківщини Костянтин Бондарєв, котрого називають одним з головних спонсорів політсили, і який вніс 5 млн грн.

20 січня 13,65 млн грн застави внесли двоє осіб, пов'язаних з Бондарєвим, повідомляли співбесідники видання Українська правда з-поміж правоохоронців.

Раніше, 15 січня, глава Батьківщини стверджувала, що не зможе сплатити заставу через блокування рахунків.

