Залужный в разговоре с Милли подчеркнул необходимость усиления возможностей ПВО Украины
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подчеркнул необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Украины. Об этом главком сказал в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщается в Telegram Залужного.
Как отмечается, Залужный и Милли обсудили ряд важных тем.
"Подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины", – сообщил главнокомандующий ВСУ.
Он уточнил, что речь шла о поставках украинским войскам боеприпасов и техники.
"Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", – отметил Залужный.
Он рассказал американскому коллеге о ситуации на поле боя.
- В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины научатся пользоваться системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, в то время как привычная подготовка длится 10 месяцев.
- 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.
- Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.
- Франция и Италия передадут SAMP/T весной 2023 года.
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