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Залужный в разговоре с Милли подчеркнул необходимость усиления возможностей ПВО Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 06:15
Залужный в разговоре с Милли подчеркнул необходимость усиления возможностей ПВО Украины - Фото
Фото: t.me/CinCAFU

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подчеркнул необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Украины. Об этом главком сказал в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщается в Telegram Залужного.

Как отмечается, Залужный и Милли обсудили ряд важных тем.

"Подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины", – сообщил главнокомандующий ВСУ.

Он уточнил, что речь шла о поставках украинским войскам боеприпасов и техники.

"Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", – отметил Залужный.

Он рассказал американскому коллеге о ситуации на поле боя.

  • В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские воины научатся пользоваться системой противовоздушной обороны Patriot за 10 недель, в то время как привычная подготовка длится 10 месяцев.
  • 5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.
  • Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.
  • Франция и Италия передадут SAMP/T весной 2023 года.

Читайте также: Не только баллистика. Patriot и SAM/T помогут Украине сбивать российскую авиацию – ВСУ

Наталія Медведєва
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война пво Валерий Залужный Марк Милли
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