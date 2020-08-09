Замглавы ОП требовал для Стерненко подозрение, предусматривающее пожизненное
Олег Татаров требовал для Стерненко подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух человек
Новый заместитель председателя Офиса президента, бывший замначальник Главного следственного управления МВД, который работал до 2014-го, Олег Татаров в 2019 году в качестве адвоката требовал от следователя СБУ объявить экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на попавшую в их распоряжение копию ходатайства Татарова к следователю СБУ.
Статья о "законченном покушении на убийство двух лиц" предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ходатайство датировано 17 мая 2019 года. Согласно документу, Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова.
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- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко госпитализировали с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран, Исайкул выжил, но покинул Украину в 2019-м году.
- В мае 2020-го Кузнецову и Исайкулу было объявлено о подозрении в хулиганстве. В июне прокуратура закрыла дело против Кузнецова, суд отменил ему подозрение и не дал разрешение на задержание Исайкула.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- 15 июня Шевченковский райсуд отправил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов, не допустив к ним при этом Красный крест.
- 6 августа Стерненко заменили домашний арест с круглосуточного на ночной – с 21:00 до 6:00 до 21 сентября.
- 5 августа Зеленский назначил Татарова в ОП.
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