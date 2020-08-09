Замглавы ОП требовал для Стерненко подозрение, предусматривающее пожизненное

Олег Татаров требовал для Стерненко подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух человек

Новый заместитель председателя Офиса президента, бывший замначальник Главного следственного управления МВД, который работал до 2014-го, Олег Татаров в 2019 году в качестве адвоката требовал от следователя СБУ объявить экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на попавшую в их распоряжение копию ходатайства Татарова к следователю СБУ.

Статья о "законченном покушении на убийство двух лиц" предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ходатайство датировано 17 мая 2019 года. Согласно документу, Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой - жены Ивана Кузнецова.

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Наталия Медведева

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